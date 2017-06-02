Где в Москве купить негатоскоп

Незаменимым прибором в работе рентгенолога является негатоскоп. На рентгеновском аппарате анализируют полученные рентгеновские снимки, чтобы получить диагноз и отслеживать ход заболевания. Главный принцип работы с негатоскопом заключается в том, чтобы испускать специальный свет, который проходит через матовое молочное стекло для дальнейшей равномерной дисперсии. Такой свет, падающий на рентгеновскую пленку с захваченным изображением, позволяет более детально изучить снимок и выявить любые отклонения.

Негатоскоп в его конструкции имеет несколько элементов: металлический или пластиковый корпус, приборы контроля интенсивности света, лампу освещения, крепежные детали для крепления устройства к кронштейну и белое акриловое смотровое стекло.

В негатоскопах применяется несколько типов лампочек. Лампы флуоресцентного типа - более экономичные, которые имеют большой срок службы. Однако этот тип имеет недостаток - для этих ламп требуется некоторое время для нагрева и достижения желаемой яркости.

Главным и решающим параметром негатоскопа является яркость излучаемого света. Чем выше мощность люминесценции, тем информативнее будет анализ изображений.

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