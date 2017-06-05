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Производство сыра Камамбер в России
Производство сыра Камамбер в России уже давно является актуальным. Весь процесс занимает не более шести недель. В течение этого периода, с постоянным контролем температуры и влажности, сыр созревает, приобретая специфическую твердую корку и мягкое ядро.
Производство сыра камамбер начинается с созревания непастеризованного молока. Для этого он нагревается до подходящей температуры для развития особых плесневых бактерий. Если их нет, они изолированы от уже подготовленного камамбера. После этого с ним смешивают сывороточный фермент.
- Полученную массу творога переносят в специальные цилиндрические емкости для деформирования сыворотки и процесса созревания.
- Регулярно поворачивать головки надо два раза в день.
- Когда приходит срок, их солят и посеивают грибком.
- В период созревания сыра, его перемещают в комнаты с различными условиями температуры и влажности, важных для развития плесени.
- Сыр нужно упаковать в пергамент, чтобы он «дышал», и сохранил свои качества.
Также следует помнить, что Камамбер созревает в течение всех шести недель.
Благодаря своей сливочной мягкой консистенции этот сыр стал признанной основой для фондю и горячих бутербродов. Рекомендуется охладить камамбер, чтобы он стал твердым, нарезанным торт-подобным образом и позволяющим стоять при комнатной температуре, чтобы вернуть естественную мягкость. Холод не влияет на аромат или ароматические свойства сыра.
Польза от этого сыра подтверждается медициной - ежедневное употребление пятидесяти грамм обеспечит суточной нормой протеина и жира. Рекомендуется использовать в момент периодов восстановления после болезни, при увеличении умственных и физических нагрузок.
Производство сыра Бри производится только вручную, поскольку при эксплуатации специального оборудования невозможно получить необходимую консистенцию, вкус и аромат, присущий им. Бри производится из цельного коровьего молока, которое не закипает, а только нагревается до 37 градусов. Желательно, чтобы молоко было доставлено из разных хозяйств, благодаря чему можно получить более богатый вкус сыра. После нагревания сычужный фермент добавляют в молоко, и спустя два часа готовятся лепешки. Чем они тоньше, тем резче и ароматнее будет продукт
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