Производство сыра Камамбер в России

Производство сыра Камамбер в России уже давно является актуальным. Весь процесс занимает не более шести недель. В течение этого периода, с постоянным контролем температуры и влажности, сыр созревает, приобретая специфическую твердую корку и мягкое ядро.

Производство сыра камамбер начинается с созревания непастеризованного молока. Для этого он нагревается до подходящей температуры для развития особых плесневых бактерий. Если их нет, они изолированы от уже подготовленного камамбера. После этого с ним смешивают сывороточный фермент.

Полученную массу творога переносят в специальные цилиндрические емкости для деформирования сыворотки и процесса созревания.

Регулярно поворачивать головки надо два раза в день.

Когда приходит срок, их солят и посеивают грибком.

В период созревания сыра, его перемещают в комнаты с различными условиями температуры и влажности, важных для развития плесени.

Сыр нужно упаковать в пергамент, чтобы он «дышал», и сохранил свои качества.

Также следует помнить, что Камамбер созревает в течение всех шести недель.

Благодаря своей сливочной мягкой консистенции этот сыр стал признанной основой для фондю и горячих бутербродов. Рекомендуется охладить камамбер, чтобы он стал твердым, нарезанным торт-подобным образом и позволяющим стоять при комнатной температуре, чтобы вернуть естественную мягкость. Холод не влияет на аромат или ароматические свойства сыра.

Польза от этого сыра подтверждается медициной - ежедневное употребление пятидесяти грамм обеспечит суточной нормой протеина и жира. Рекомендуется использовать в момент периодов восстановления после болезни, при увеличении умственных и физических нагрузок.

Производство сыра Бри производится только вручную, поскольку при эксплуатации специального оборудования невозможно получить необходимую консистенцию, вкус и аромат, присущий им. Бри производится из цельного коровьего молока, которое не закипает, а только нагревается до 37 градусов. Желательно, чтобы молоко было доставлено из разных хозяйств, благодаря чему можно получить более богатый вкус сыра. После нагревания сычужный фермент добавляют в молоко, и спустя два часа готовятся лепешки. Чем они тоньше, тем резче и ароматнее будет продукт

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