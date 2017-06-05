Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам безопасности детского отдыха

Скоро лето! У школьников начинаются летние каникулы, а у взрослых отпуска. Многие родители отправляют своих детей в летние лагеря, туристические поездки группами. Все знают, сколько в последнее время происходит неприятных и даже трагических случаев во время детского отдыха из-за несоблюдения принимающей стороной различных норм и предписаний. Как сделать так, чтобы не бояться за своего ребенка, отправляя его на отдых?

Во-первых, выбрать хорошую, а главное безопасную базу отдыха. В интернете всегда можно найти подробную информацию о работе в Мытищах детских лагерей, как дневного пребывания, так и с выездом по области. Также не лишним будет спросить мнения знакомых, родственников, которые отправляли отдыхать своих детей.

Подробную информацию о качественном и безопасном детском отдыхе можно узнать от представителей Роспотребнадзора, позвонив на горячую линию в Мытищах. «Горячая линия» работает в период с 22 мая по 5 июня. Специалисты расскажут подробную информацию о детской безопасности: на что стоит обратить внимание при выборе детского лагеря, какие санитарно-эпидемиологические требования должны неукоснительно соблюдаться предприятиями, организующими отдых детей.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек. В настоящее время, к сожалению, на рынке много контрафактного товара, который может нанести здоровью человека серьезный вред. Особенно это касается товаров из Китая. Роспотребнадзором проводится большая работа в Мытищах по предупреждению подобных ситуаций и попадания на рынок некачественного товара.

Особое внимание стоит обратить тогда, когда ребенок едет с организованной группой детей на отдых. На каждую группу детей, состоящую из 8 человек должно быть не менее 1 сопровождающего. Сопровождающими могут быть как педагоги, так и родители. Если группа с более чем 30 человек, то вместе с детьми должен постоянно находиться специалист с медицинским образованием, на случай оказания первой медицинской помощи при необходимости.

Разумеется, на базе отдыха безоговорочно должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы, касающиеся приготовления пищи и качества воды, уборки и проветривания помещений.

Также необходимо знать какие конкретно педагоги будут заниматься воспитанием и присмотром за детьми в летних лагерях. Чаще всего это люди с педагогическим образованием или студенты, прошедшие специальные подготовительные курсы для работы с детьми. Очень часто в лагеря отдыха требуются воспитатели и вожатые на работу в Мытищах. Вакансии эти открыты на летний период с июня по сентябрь.

Любые интересующие вопросы можно задать специалистам территориальных центров на личном приеме с 9 до 13 ч и с 14 до 17 ч либо позвонив по телефону: 8(498) 684-48-03. Адреса центров, где можно проконсультироваться по данным вопросам есть на сайтах Роспотребнадзора.