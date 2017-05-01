Зачем нужна насосная станция в быту

Словосочетание домашняя насосная станция становится вполне привычным по мере того, как все большее распространение получают бытовые фекальные и дренажные насосные установки. С их помощью можно решить множество проблем, связанных с отводом сточных вод. Как правило, вызваны они невозможностью отвести стоки в магистральную канализацию самотеком из-за недостаточного уклона, поэтому самым простым решением вопроса станет устройство локального участка канализации напорной при помощи компактной автоматической насосной станции. Так фекальные насосы пользуются большим спросом у владельцев собственных домов, желающих установить санприборы в подвальном этаже. Единственной возможностью отвести от них стоки является установка фекальной насосной станции – небольшой автономной установки, которая подсоединяется к канализационной сети и благодаря компактным габаритам легко прячется под умывальником или же за унитазом.

Фекальные и дренажные – насосные станции в быту

С подключением насосной установки без проблем справится каждый домашний мастер – ведь для этого не нужно переделывать всю канализационную систему, достаточно всего лишь врезать дополнительный патрубок в существующие трубопроводы. Один шланг подсоединяем к сифону санприбора, второй – к магистральному стояку канализации, а шнур питания включаем в розетку. Всего три операции и насосная станция готова к работе. Стоки поступают во внутренний резервуар, а оттуда насосом перекачиваются в канализацию. Снаружи все закрыто аккуратным корпусом из белой пластмассы, полностью герметичным и не пропускающим неприятные запахи.

Еще одной проблемой, с которой многим домовладельцам приходится сталкиваться, является осушение дренажных камер и накопительных резервуаров ливневки. Туда собираются излишки почвенной влаги из дренажных каналов, а также дождевые воды с территории участка, которые затем нужно каким-то образом перекачать в магистральную ливневую канализацию. Самотеком, разумеется, не получится, поэтому возьмите дренажную насосную установку, которая специально предназначена для решения подобных задач. Агрегат не требует сложного монтажа – он просто устанавливается на дно камеры и подключается к электросети, а по завершении работы его легко можно и в другое место перенести. Посетите онлайн-магазин канализации «OgerCompany», чтобы приобрести бытовую насосную станцию для эффективного решения множества проблем с отводом стоков, дренажа и ливневых вод. Напорная канализация поможет всем!