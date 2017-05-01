Информация о марках бетона и его доставке в Дмитрове

Бетон представляет собой прочный и надежный вид материала, который используется для проведения строительных работ. Применяется он для возведения самых разнообразных конструкций. Но, весь бетон разделяется по маркам и классам. Поэтому, чтобы здание было качественно выполнено, необходимо правильно выбрать данный материал. Основные свойства, которые должен иметь бетон, следующие: прочность, устойчивость к перепадам температур и водонепроницаемость.

Бетон, имеющий марку 100 или 150, будет отличным выбором для выполнения подготовительных работ, которые производят до заливки монолитных плит. Также, его используют в качестве бетонной подушки и при создании автомобильных трасс.

Маркировка 150 и 200 применяется для создания бетонированных дорожек, фундаментов из плит и свай, проведения стяжек или заливке пола.

Для лестниц лучше всего брать материал, имеющий марки 200 или 300. Он лучше всего справится с поставленными целями.

Маркировка 250 и 300 используется для возведения стен и заборов, заливке монолитного фундамента.

Для заливки плит, возведения колонн и при строительстве бассейна применяется марка 350. Именно он обладает высокую прочность и способен выдержать сильные нагрузки.

Все маркировки выше 400 не применяются для частного строительства. Они больше подходят при строительстве зданий и сооружений, к которым существуют особые требования. Например, тоннели, мосты, хранилища, дамбы и др.

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Бетонные и цементные растворы доставляются заказчику посредством современных автобетоносмесителей, которые имеют различную вместимость миксера. Также, клиент может самостоятельно отгрузить продукцию своим транспортом.

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