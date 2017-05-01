Мини отели в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород не только промышленный город, он славится своей богатой историей. Ежедневно тысячи людей посещают этот город. Цель поездок может быть разная, как и статус приезжих граждан. Это могут быть серьезные бизнесмены или паломники, приезжающие в монастыри. Для удовлетворения спроса на гостиничные услуги, в городе действует огромное количество гостиниц. Особое место среди прочих, занимают недорогие мини отели.

Почему гости города выбирают частные мини гостиницы?

Мини отель, это особый тип гостиниц. При небольшом количестве номеров, затраты владельцев существенно снижаются. При этом остается возможность вести гибкую ценовую политику. Спектр услуг довольно велик, и не уступает полноценным отелям по их качеству. В мини гостиницах бизнес-класса существует ряд дополнительных услуг. К их числу относятся, постоянно действующие фитнес-центры, рестораны и конференц-залы.

Небольшое количество номеров, дает возможность более качественно проводить их обслуживание. Персонал таких отелей окружит каждого клиента особым вниманием. В столовой готовятся домашние блюда по индивидуальному заказу. А теплая атмосфера способствует дружескому общению постояльцев. Их часто снимают в аренду большие группы туристов, или производственные компании для выездных семинаров. Количество номеров, как правило, не превышает 30. Такое количество позволяет с комфортом разместить до 100 человек.

Большие гостиничные комплексы с трудом выдерживают конкуренцию мини отелей, хотя так же не лишены достоинств. Только мини формат позволяет со вниманием относиться к каждому гостю. Выбирая мини гостиницу в Нижнем Новгороде, вы можете не сомневаться, что каждое ваше желание будет удовлетворено.

Домашняя атмосфера в мини отелях

Домашняя атмосфера и тишина способствует отдыху после дня, проведенного в дороге. Удобное расположение и близкая парковка позволит в считанные минуты добраться до гостиницы из любой точки города. Если у вас отсутствует личный транспорт, сотрудники гостиницы помогут вызвать такси. Существует и собственный автопарк со штатом водителей, которые так же смогут вас доставить в нужное место, или встретить на вокзале.

В полной мере насладиться гостеприимством города вы сможете, остановившись в мини отеле. Все ваши пожелания будут учтены внимательным персоналом. Уровень сервиса настолько высок, что заметить разницу перед полноценным отелем практически невозможно. Преимущества такого обслуживания вызовут желание вновь вернуться в Нижний Новгород. В этом случае постоянным клиентам предоставляется дополнительная скидка.