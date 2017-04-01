Как купить квартиру от застройщика

Покупка квартиры способна решить жилищные проблемы или создать много новых. Поэтому что бы ни оказаться обманутым на крупную сумму денег приобретать жилье от застройщика нужно грамотно. С одной стороны приобретение квартиры на стадии строительства – выгодно. Во-первых, она стоит сравнительно не дорого. Во-вторых, нет необходимости проверять владельцев. Ведь в квартире никто не был прописан.

Как правило, большинство новостроек возводится в районах, с хорошей инфраструктурой. Однако для того, чтобы обезопасить будущую сделку, нужно знать, как правильно к ней подготовиться.

Как правильно покупать квартиру

В первую очередь нужно обратить внимание на надежность самого застройщика, например, заглянуть сюда http://ssthm.ru/surgut/. Проблема выбора надежного застройщика сегодня очень актуальна. Дело в том, что сегодня строительством домов занимаются не только крупные компании, но и мелкие фирмы, которые имеют определенные риски в не подходящий момент оказаться банкротом.

Итак, для начала нужно определиться с тем, какой район города для вас будет наиболее подходящим. Не менее важны площадь квартиры и количество комнат. Чаще всего часть квартир в новостройках покупаются еще до завершения строительства. Поэтому выбирая такую квартиру, нужно узнать, в какие сроки дом будет сдан в эксплуатацию.

При этом следует понимать, что далеко не все дома сдаются сегодня вовремя. Кроме того необходимо копить средства на будущий ремонт. Поскольку большинство квартира сегодня сдается без отделки.

Как не ошибиться

Нужно съездить и посмотреть сам дом.

Заключить с застройщиком договор;

Получить ключи от квартиры;

Стать собственником данной не движимости на основание акта приема-передачи;

Оформить жилье в собственность и сделать постоянную регистрацию.

Очень часто застройщики привлекают внимание потенциальных покупателей очень низкими ценами. Как правило, такие квартиры можно приобрести на стадии закладки котлована. Разумеется, цена кажется заманчивой, но и риск оказаться обманутым очень большой. Поэтому перед тем, как подписывать документы, желательно воспользоваться интернетом и проверить застройщика.