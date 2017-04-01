Горный отель «Карпатські полонини»

Горный отель «Карпатські полонини» предлагает своим потенциальным клиентам провести здесь выходные дни и полностью расслабиться от тяжелых рабочих будней и городской суеты. Данный отель расположен в полностью экологически чистом месте, среди гор, и каждый здесь сможет наслаждаться окружающими пейзажами, горным воздухом, который не просто свежий, но и целебный. А те, кто думают, что этот отель расположен вдалеке от цивилизации – то они ошибаются - здесь есть вай-фай по всей территории. И поэтому каждый, кому необходима связь с родными, а также вести свои дела - могут всё выполнять в полной мере.

На территории данного горного отеля «Карпатські полонини» в распоряжении своих постояльцев будут следующие:

Коттедж в горах Карпат;

Ресторан со вкусной питательной пищей;

Гостевой домик, в котором можно оставаться в одном из четырёх номеров;

Два озера, в которых можно не только купаться – любители рыбной ловли тоже найдёт здесь для себя занятия – в водах этого водоёма обитают караси, карпы и форели;

Также, здесь могут найти для себя развлечение и любители конных прогулок – на прилепляемой территории отеля есть конюшня.

Даже для тех, кто приезжал сюда в семейной компании – тоже смогут вдоволь насладиться отдыхом – здесь есть и площадка для детей и обустроенная игровая комната;

А взрослые могут поразвлечься в теннис или бильярд;

Кроме того, даже можно взять напрокат различное снаряжение: горные велосипеды, маркеры для пейнтбола, стрельба из лука.

А в зимнее время можно арендовать и сноуборд, снегоступы, коньки, лыжи и прочие снаряжения.

Более того, сюда могут приехать даже с рабочим коллективом, и проводить в предоставленном конференц-зале различные презентации, тренинги, семинары, лекции. Такой корпоративный отдых сплотит весь коллектив. Здесь можно также проводить и корпоративные праздники. Конференц-зал рассчитан на пятьдесят человек. И здесь имеются следующие:

Мультимедийный проектор;

Флип-чарт;

Монитор;

Организация кофе-брейков и прочие.

Кроме выше сказанного, в отеле имеется прекрасный ресторан. Меню можно заранее обсудить по телефону. И стоит отметить, что категорически запрещается здесь самостоятельно готовить блюда – относится к проживающим в коттеджах или гостевом домике. Здесь предлагаются различные блюда из овощей, мяса, рыб. Заказывать можно в комплексном или свободном порядке. Но нужно заказывать заранее – поскольку повар готовит индивидуально для каждого постояльца.