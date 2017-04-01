Правовая помощь адвоката по ДТП в Москве

В настоящее время, в связи с увеличением количества автолюбителей и автопрофессионалов, дорожно-транспортные происшествия происходят сплошь и рядом, и данная тенденция только ухудшается, что характеризуется стремительным ростом исковых заявлений (https://advocat777.ru/iskovoe-zayavlenie.html) в суд. Далеко не последнюю роль играет удручающее состояние дорожного полотна и уличных развязок. В ДТП попадают не только новички, так называемые «чайники», но и большие профессионалы, проводящие за баранкой автомобиля всю свою сознательную жизнь. И тем, и другим бывает крайне необходима помощь опытного специалиста в данном «дорожном» вопросе, ведь от этого фактора зачастую зависит исход административно-процессуального дела, как показывает нам судебная практика.

Делая выбор между тем или иным правозащитником в области дорожных происшествий, настоятельно рекомендуем следовать следующим негласным правилам.

Во-первых, ваш адвокат должен в полной мере обладать полной юридической грамотностью в данном вопросе. «Как это узнать?», – спросите вы. Да это очень просто – пообщайтесь с кандидатом, обсудите кратко вашу проблему, и все встанет на свои места.

Во-вторых, ваш адвокат по ДТП (https://advocat777.ru/advokat-po-dtp.html) должен быть грамотным в области составления документации по юрисдикции.

В-третьих – быть полным профессионалом в области независимой экспертной оценки причиненного морального и материального ущерба, а также в области технической оценки состояния вашего автомобиля.

В-четвертых, он будет представлять ваши интересы не только в зале судебного заседания, но и при необходимости в отделениях ГИБДД РФ.

В-пятых, вам следует обратить свое пристальное внимание к размеру денежного вознаграждения, которое запрашивает с вас ваш кандидат. Естественно, что услуги отличного специалиста стоят немалых денег, и может серьезно ударить по кошельку граждан, но представьте, что может произойти, если вы не обратитесь к специалисту, и будете вынуждены платить огромные суммы штрафов, и возмещать моральный ущерб, если вы проиграете свое дело в ходе судебного разбирательства.

Вывод напрашивается сам по себе – не стоит экономить на своих нервах и на своем будущем благосостоянии и исходе дела.

В том случае, если произошла авария, помощь профессионала может потребоваться не только тому, кто виновен в этом происшествии, но также и пострадавшей стороне. В связи с тем, что повинные в аварии могут быть привлечены не только в административном порядке, но и в уголовно-процессуальном, если этого потребует следственный комитет, опираясь на доводы свидетелей и улики, той и другой стороне следует принципиально дотошно проверять документы, которые будет оформлять инспектор ГИБДД. Если же вы будете категорически не согласны с некоторыми доводами инспекторов, вам необходимо в письменном порядке собственноручно внести свои коррективы в составляемый документ.

Естественно, что дорожные инспектора иногда стараются получить подписи сторон без каких-либо замечаний с обеих сторон. Иногда они способны идти на хитрость, вводя в неведение всех участников аварии, сообщив им о том, что это неважно, и что они по истечении некоторого времени смогут внести свои коррективы в ходе следствия по данному делу. Не стоит слепо доверять словам людей в форме, даже если они при исполнении своих прямых обязанностей. Этот опрометчивый шаг может привести вас к нежелательным, неприятным и очень серьезным последствиям. Всегда проверяйте документы, не отходя от места ДТП. В любой непонятной вам ситуации требуйте копий протоколов, а также фотографируйте места ДТП и все иные документы, такие как объяснительные протокола, план проезда, план-схема происшествия.

Если вы не являетесь специалистом в вышеизложенном вопросе, вам настоятельно рекомендуется незамедлительное обращение к правозащитнику по дорожно-транспортным происшествиям. Именно ваш специалист поможет вам досконально разобраться в ходе всего дела, расскажет вам о ваших правах и предоставит логическую правовую поддержку в судебном порядке. В случае необходимости, ваш защитник также сможет представлять ваш интерес в органах суда.