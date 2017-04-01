Характеристики землетрясений

Землетрясения имеют свою классификацию относительно глубины нахождения эпицентра. Таким образом выделяют землетрясения с нормальной глубиной эпицентра (глубина составляет до 70 км); промежуточная глубина эпицентра (до 300 км); землетрясения с глубокофокусным эпицентром (здесь глубина превышает 300 км), которые чаще всего встречаются в зоне тихоокеанского кольца. Отметим, что чем глубже залегает эпицентр, там дальше распространится сейсмическая активность.

Землетрясение, как природное явление, имеет несколько этапов. До того, как произойдут самые сильные подземные толчки, происходят как-бы предупреждающие колебания земной коры, которые называются форштоками. После них начинаются аферштоки – следующие сотрясения, которые имеют большую силу. Но при этом, самый сильны афершток всегда меньше по силе самого сильного (основного) толчка в 1-1,2 раза. Интересен тот факт, что сам период форштоков и аферштоков может длиться и несколько лет. Одним из примеров можем привести землетрясение на острове Лисса (Адриатика) в 19 столетии. Здесь вышеописанный период длился около 3-х лет, было зафиксировано около 86 подземных толчков. Сейсмический монитор дает отличные данные, благодаря которому есть основания полагать, что самый сильный толчок непродолжителен по времени (не более 1 минуты). При этом, не зависимо от его продолжительности, часто при большой магнитуде на несколько секунд происходят катастрофические разрушения. Так случилось на острове Гаити, где за 40 секунд город Порт-о-Пренс разрушился практически полностью.

Какой же подземный толчок будет самым сильным по магнитуде? Сегодня это рассчитать для современных ученых всё еще крайне сложно. Именно поэтому, такие стихийные бедствия – это, как правило, неожиданность и неподготовленность населения. В 2015 году в Непале произошло землетрясение в 7,9 баллов, которое привело к большим человеческим жертвам. При этом, предшествовали главному толчку совсем слабые землетрясения, которые люди просто игнорировали.

Известен факт, когда сильные содрогания от подземных толчков на одной стороне планеты, приводят к сотрясениям на противоположной стороне. Пример: 2004 год, сильнейшее землетрясение в Индийском океане, магнитуда – 9,3 балла по шкале Рихтера. Этот катаклизм по сути ослабил напряжение, которое сейчас снова активно нарастает, в разломе Сан-Андреас, на стыке литосферных плит в Калифорнии. Еще одно последствие этого землетрясения – планета в результате стала более круглой, так как произошло сглаживание её выпуклостей в средней части.

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