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Какой язык программирования самый лучший?
Человечество уже давно не представляет свою жизнь без привычных компьютерных устройств. Сейчас даже маленькие дети, и те, прекрасно владеют компьютером, большинство производств стали автоматизированными, благодаря применению компьютерных технологий. Даже сотовые аппараты имеют свою платформу и программное обеспечение, программисты создают программы для различных гаджетов. Благодаря этому, профессия программиста сегодня достаточно востребована и хорошо оплачивается.
Но как написать программу для компьютера? Для этого необходимо выучить специальный язык – язык программирования.
Наиболее распространенные языки программирования
Если возникла необходимость
Для желающих разрабатывать программное обеспечение для мобильных гаджетов и планшетов, то стоит обратить внимание на язык Java. Данный продукт достаточно востребован среди программистов и вошел в обиход программистов с 1995 года. Язык прекрасно устанавливается на различные платформы и по структуре схож с языком C++.
C++ позволит написать программы только для Windows. Используется для написания и низкоуровневых драйверов, и для высокоуровневых приложений. Лежит в основе других языков группы C.
Также интересен для изучения, язык, применяемый с 1963 года, Basic. Как правило, используется программистами для персональных компьютеров, впоследствии стал прародителем других компьютерных языков.
Очень популярен среди современных программистов язык Python, прекрасно подходит для применения в различных областях создания программного обеспечения. Благодаря ему можно разработать Web приложение, огромное количество клиент – серверов создано при его помощи, функционально впишется в уже готовое приложение.