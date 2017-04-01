Какой язык программирования самый лучший?

Человечество уже давно не представляет свою жизнь без привычных компьютерных устройств. Сейчас даже маленькие дети, и те, прекрасно владеют компьютером, большинство производств стали автоматизированными, благодаря применению компьютерных технологий. Даже сотовые аппараты имеют свою платформу и программное обеспечение, программисты создают программы для различных гаджетов. Благодаря этому, профессия программиста сегодня достаточно востребована и хорошо оплачивается.

Но как написать программу для компьютера? Для этого необходимо выучить специальный язык – язык программирования. Языки программирования – зашифрованная система, состоящая из знаков, и применяемая для создания программного обеспечения. Как в любом языке существуют свои правила, так и в компьютерном – свои лексика и семантика. Поэтому прежде, чем научиться грамотно писать программу, необходимо выучить все правила компьютерного языка. Уже сейчас можно назвать большое количество языков программирования и выучить их все просто нереально, это то же самое, что учить все мировые языки. Поэтому, для начала стоит определиться для какой цели, вам нужен данный «инструмент», а уже потом выбрать определенный язык и заняться его изучением.

Наиболее распространенные языки программирования

Если возникла необходимость учить языки программирования , то для начала стоит разобраться: какие языки самые востребованные и для чего каждый из них служит.

Для желающих разрабатывать программное обеспечение для мобильных гаджетов и планшетов, то стоит обратить внимание на язык Java. Данный продукт достаточно востребован среди программистов и вошел в обиход программистов с 1995 года. Язык прекрасно устанавливается на различные платформы и по структуре схож с языком C++.

C++ позволит написать программы только для Windows. Используется для написания и низкоуровневых драйверов, и для высокоуровневых приложений. Лежит в основе других языков группы C.

Также интересен для изучения, язык, применяемый с 1963 года, Basic. Как правило, используется программистами для персональных компьютеров, впоследствии стал прародителем других компьютерных языков.

Очень популярен среди современных программистов язык Python, прекрасно подходит для применения в различных областях создания программного обеспечения. Благодаря ему можно разработать Web приложение, огромное количество клиент – серверов создано при его помощи, функционально впишется в уже готовое приложение.