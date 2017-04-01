Где я живу, тем и становлюсь

Уже подмечено, что попадая в определенные условия, человек приспосабливается к ним. Происходит это даже вопреки нежеланию становиться похожим на других, потому что это неизбежно. Вспомнить хотя бы Маугли, который перенял все привычки своей стаи.

Именно поэтому, попадая в дом своего мужа, жены, супруг становится «носителем» их традиций. Если было принято устраивать шикарные застолья, то так оно и будет, если в доме главный отец, то остальные не имеют права голоса. А если в квартире неуютно, не прибрано и генеральной уборки не было лет сто, то наведение порядка окажется лишь временным фактором, который ненадолго отсрочит появление очередной пыли, грязи и мусора.

Чужие привычки изменить сложно, поэтому чаще всего разводы встречаются именно на фоне бытовых несовпадений. Человек раздражается, что его вторая половина не может носить чистые носки каждый день (с детства приучен носить их неделю), не видит нужды выносить мусор, не желает устраивать семейные прогулки, много времени посвящает своей красоте (макияж, парикмахер, вселенские трагедии из-за сломанного ногтя).А если вы, не дай бог, попадете в консервативную семью, и ваша свекровь окажется любительницей старого, то о ярких нарядах, шумных посиделках и мейк-апе стоит забыть навеки вечные.Мужчинам же будет тяжело общаться с тещей, уверенной, что все представители сильного пола являются глупыми, неверными и неумехами. Особенно грустно, когда теща разведена или воспитывала свою дочь одна.Но не радуйтесь даже если вам посчастливиться жить отдельно! Все старые привычки переедут на новое место вместе с вами и кому-то придется приспособиться к ним, а кому-то – забыть о своих. С другой стороны, живя во дворце, вряд ли станешь носить старые тряпки, так что не все еще потеряно, и если нельзя изменить свои – с детства впитанные – настройки поведения, их можно заменить на новые, но более приемлемые.Например, новая квартира блистает чистотой. Никто не станет ее менять в худшую сторону, оставляя в сверкающей раковине грязную посуду. Или взять, к примеру, громкую музыку. Раньше вы боялись включить ее, потому, что мешали другим жильцам, а теперь такой проблемы нет.Принцип «белой вороны» в чужом месте всегда имеет место быть, поэтому люди стремятся стать своими, а из-за этого сложно выйти на дорогу самостоятельности и принести в дом свои правила. Кто так сделает, получит неодобрение, почти наверняка. И посоветовать можно только одно – не теряйте себя, где бы вы ни были. Настройтесь на свои потребности, которые вам необходимы для счастья (грязные носки по углам вряд ли войдут в этот список). И чуть-чуть уйдите от своего «я», подумав о партнере и его семье. Кое на какие уступки пойти придется. Определите их разумные пределы и не отступайте от них.

С сайта http://1-vopros.ru/