Проведение выкупа авто

В нынешних условиях во всех больших мегаполисах предложена в большом количестве услуга автовыкупа. Такая деятельность реализуется специализированными компаниями, совершающими выкуп авто разнообразных производителей и различного уровня исправности. Для скупаемых машин подобные компании осуществляют сбыт целостного изделия, либо разделку на автозапчасти, по обстоятельствам техсостояния машины.



Потенциальные пользователи услуги

Реализация деятельности автовыкупа