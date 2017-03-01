Использование аэрозолей и спреев от насекомых

Удобной формой использования инсектицидов в бытовых условиях является аэрозоль или спрей. Небольшого флакона хватит для обработки основных мест пребывания паразитов в комнате. Производители обеспечивают на выходе из рабочей емкости формирование мелкодисперсной струи, которая способна проникать в различные щели и скрытые от человеческого глаза уголки.

Проникновение веществ, отравляющих насекомых, из спрея сопоставимо с действием дымовых шашек. Однако, от последних больше различных побочных эффектов. Подробности использования шашек читайте в этой статье. Такое мощное средство рекомендуют применять при значительном поражении насекомыми-паразитами, в частности, речь идет о клопах, муравьях и даже тараканах.

Выбор мелкодисперсных распылителей

Форма инсектицида в баллончике является максимально эргономичной. Также данный формат обладает следующими позитивными характеристиками:

с препаратом не проводятся никакие подготовительные операции, например, растворение в воде либо смешивание вручную компонентов, он полностью готов для использования;

минимальный расход вещества при широком охвате пространства, что позволяет одной емкостью в 250…300 мл обработать площадь 35-60 м2;

доступная цена позволяет купить эффективный препарат за 200-400 рублей, что в несколько раз ниже, чем вызов специалистов с профессиональным оборудованием;

благодаря тонкой прозрачной пленке, обладающей пролонгированным действием, борьба с насекомыми проводится в течение последующих нескольких дней;

практически все современные аэрозоли и спреи не оказывают негативного воздействия на человека или домашних питомцев после обработки.

В процессе нанесения рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты. Это позволит избежать возможных негативных реакций при длительном воздействии препарата. Важно защитить органы дыхания маской, а также слизистую глаз при помощи пластиковых очков.

Популярные препараты

Среди большого разнообразия инсектицидных распылителей можно выбрать наиболее приемлемые средства по всем характеристикам:

«Комбат». Выпускается в двух вариантах, предназначенных для уничтожения летающих насекомых (суперспрей) и ползающих паразитов (мультиспрей). Второй тип относится к универсальным инсектицидам. Средство вызывает паралич у вредителей, проникая через дыхательную и пищеварительную систему. Во время обработки рекомендуется посторонним покидать помещение. Стоимость флакона не превышает 300 рублей.

«Раптор». Препарат контактного действия, проникающий в организм паразита сквозь хитиновый покров. Производители уверяют, что он безопасен для теплокровных млекопитающих. Перед обработкой стоит укрыть белье, убрать посуду и продукты, спрятать одежду. Флакон удерживают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности. По прошествии часа после обработки комнату обязательно проветривают. Влажную уборку делают на открытых участках, а полная уборка может быть проведена через неделю. Читайте остальное тут. Стоимость флакона составит 250 рублей.

«Рейд». Универсальное средство, способное уничтожать как летающих паразитов, так и ползающих, включая клопов. Пролонгированный эффект сохраняется в течение недели после обработки. Рекомендуется осуществлять несколько процедур. Обладает неприятным ароматом и способен оставлять маслянистые пятна на поверхности.

При покупке необходимо контролировать срок годности препарата. Важно соблюдать все рекомендации производителя, и обязательно на время обработки вывести из помещения всех людей и домашних животных.