5 лучших книг для написания убедительного текста

Копирайтерам и писателям нужно постоянно совершенствовать свои знания. Недорогие книги интернет-магазин будут полезны как начинающим, так и профессиональным авторам.

Топ-книг для копирайтеров и писателей

Профессиональный копирайтинг – это настоящее произведение искусства. Далеко не каждому удается быстро составить лаконичный рекламный текст, который заставит людей обратить внимание на товар и совершить покупку. Вот эффективная литература, которую стоит прочесть:

1. «Как писать продающие тексты» (Андрей Парабеллум) – отличное пособие, которое научит создавать безупречные рекламные тексты. Прочитав его, вы узнаете, что такое копирайтинг и какие типичные ошибки совершают начинающие писатели. Здесь много советов для успешных копирайтеров, которые стоит применить на практике. Издание адресовано не только людям, которые пишут тексты, но и всем тем, кто связан с бизнесом и хочет научиться правильно рекламировать свои товары и услуги. Здесь собраны самые лучшие методы для написания продающих текстов, которые написаны на простом и понятном языке.

2. «Принцип пирамиды Минто» (Барбара Минто) – помощник для составления лаконичных письменных документов, служебных записок и т.д. Автору книги удалось создать настоящий бестселлер, который пользуется спросом у писателей и копирайтеров. Эту книгу рекомендуют к прочтению во многих университетах, бизнес-школах и компаниях. Она помогает легко и быстро излагать свои мысли. Узнайте про инструменты коммуникации и способы донесения информации до оппонента.

3. «Копирайтинг. Как не съесть собаку» (Дмитрий Кот) – пожалуй, лучшая книга, которую уже прочитали миллионы копирайтеров со всего мира. Она собрала методики, правила и секреты по написанию интересных продающих текстов. Есть много практических заданий, которые помогают усовершенствовать свои знания и закрепить полученные навыки. Из литературы вы узнаете, как составлять запоминающиеся заголовки, которые будут привлекать читателей, а значит сделают текст увлекательным.

4. «Пиши, сокращай» (Максим Ильяхов) – пособие по составлению краткого профессионального текста без тавтологий. Автор учит выделять главную информацию и убирать ту, которая содержит слова без смысловой нагрузки.

5. «Копирайтинг массового поражения» (Денис Каплунов). Автор утверждает, что качественный продающий текст – это двигатель торговли. Коллекция познавательных техник и рекомендаций показаны на реальных примерах.

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Советы по написанию убедительных текстов

Вот несколько рекомендаций для составления убедительных текстов:

пишите кратко и по делу «без воды»;

указывайте преимущества товары/услуги;

информация должна быть четкой и утвердительной;

проверяйте информацию на наличие ошибок;

постарайтесь предугадать вопросы читателя и сразу ответить на них.

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