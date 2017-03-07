Отель Корона

В Киеве успешно функционирует Отель Корона, который представляет собой прекрасное сочетание комфортного расположения и отличного сервиса. Отель расположен за городом, что существенно сказывается на атмосфере и уюте. А служащий здесь персонал способен удовлетворить любые пожелания постояльцев.

Если гости отеля пожелают, то администраторы смогут организовать для них службу будильника, а также заказать трансфер до аэропорта Борисполь или в любое другое место Киева.

Кроме того, в данном отеле предлагаются и услуги прачечной, предоставление утюга и гладильной доски. Также, постоялец сможет обратиться к администратору с просьбой забронировать билеты на поезд, билеты в кино и театр, в том числе и предоставит любую информацию, связанную с туризмом. Для этого достаточно будет обратиться в ресепшн по любым вопросам, и администраторы отеля удовлетворят любую просьбу постояльцев.

Отель Корона предлагает на выбор немало номеров на любой вкус. Интерьеры каждого номера отличаются современным дизайном, комфортной планировкой, оптимальной звукоизоляцией, кондиционером, водоснабжением и отопительной системой.

Забронировать номер в отеле борисполь можно любым удобным способом.