Гибридные велосипеды

Гибридные велосипеды представляют собой своеобразный гибрид между шоссейным и горным велосипедами.

Данный тип велосипедов более быстрые, чем горные на шоссе, и менее прихотливы на бездорожье, чем гоночные. Гибридный велосипед является универсальным, отличается оптимальными ходовыми качествами по шоссе, прекрасно подходит для дальних поездок, а также, велосипедным прогулкам по паркам, скверам. Практически, не подходят для гонок и агрессивной езды.

Те, кто планируют использовать гибридные велосипеды в городских условиях, примут целесообразное решение. Ведь на городских улицах больше асфальта, и немало мест, где можно «почувствовать скорость».

На сегодняшний день гибридные велосипеды являются очень актуальными и востребованными, несмотря на то, что им еще далеко до своих горных аналогов.

Гибридный велосипед обладает колёсами большого диаметра – двадцать восемь дюймов. Они являются более широкими, чем колёса гоночных велосипедов. А благодаря широким шинам - до четырёх сантиметров - движение значительно облегчается.

Руль у данного типа велосипедов является прямым, и регулируется по высоте. А посадка достаточно высокая. Багажник и защита имеются не на всех моделях – это относится к гибридному велосипеду более спортивного уклона. Кроме того, рама данных гибридов отличается прочностью и надежностью, и поэтому предоставляется возможность ездить по дорогам и бездорожью на высокой скорости. Рама может быть изготовлена из алюминия и стали. В среднем, гибридные велосипеды весят до шестнадцати килограммов.

Помимо удобства в управлении, гибридные модели обладают ещё немалыми преимуществами, к которым относится например, то, что многие модели обустроены защитой от попадания грязи на одежду.

А основным их преимуществом является универсальность. Они обладают оптимальными ходовыми качествами по шоссе. Поэтому они и пользуются немалой популярностью на сегодняшний день.

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