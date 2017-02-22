5 самых уникальных отелей мира

Многие из нас сталкивались с ситуацией: заселяетесь в отель, рассчитывая хорошенько отдохнуть, а получаете ужасный вид из окна, шумных соседей и ванную комнату с тараканами. В составленном нами рейтинге отелей, подобных проблем вы не встретите.





ALCATRAZ HOTEL

ELQUI DOMOS

THE BENJAMIN

CASHEL HOUSE

SPA LOT Hotel

Отель находится в Германии, город Клайзерслаутерн. Отличительная черта: раньше в этом же здании располагалась местная тюрьма. Помещения, имитирующие одиночные камеры, можно посетить даже сегодня. Зарешеченное окно, массивная дверь с небольшим окошком, кровать с железным каркасом, металлический стол (про оформление туалета информация отсутствует). Отдыхающие в этих номерах люди оправдывают свое решение либо ностальгией, либо желанием узнать, каково это – жить в такой камере. Хоть избавиться от стресса, тут вряд ли получиться.Стоимость: от 50 евро за суткиГостиница находится в Чили, населенный пункт Писко Эльки.Отличительная черта: звезды. Гостиница имеет уникальное месторасположение – вдали от людных мегаполисов в ущелье. Здесь ночью необыкновенное небо, отличается особой прозрачностью. Местные апартаменты оборудованы двумя мощными телескопами, с помощью которых вам проведут настоящую космическую экскурсию. Каждое домик, располагается на территории отеля, и приспособлен для разглядывания ночного неба. Прямо в крыше домиков дома расположены огромные окна, через которые можно всю ночь, удобно устроившись под одеялом, смотреть на звезды. Есть также другие услуги, для любителей ночного неба (например, конные прогулки под луной).Стоимость: от 130 долларов за суткиОтель находится в США, город Нью-Йорк.Отличительные особенности: можно хорошо выспаться. Заманчивое предложение, разрекламированное руководством отеля, включает в себя 12 типов подушек (можно выбрать оптимальный вариант), консьержа (он сделает всё для вашего полноценного, крепкого сна). Вам даже сделают специальный усыпляющий массаж.Отель THE BENJAMIN вам гарантируют хороший сон. В течение всё ночи вас точно никто и ничто не побеспокоит. Для путешественника с собакой здесь также обеспечат все необходимые услуги, включая удобное место для пса.Стоимость: от 230 долларов за суткиОтель находится в Ирландии, город Коннемара.Отличительная особенность: возможность погрузиться в необременительные заботы садовода, при этом отдохнуть и отрешиться от насущных бытовых проблем. Вы сможете принять участие в выращивание самых разнообразных цветов, трав и овощей, поухаживать за ними, ознакомиться с идеями парково-садового дизайна. Отель имеет собственные парки и сады, расположенные на побережье атлантического океана. Их общая площадь составляет более 220 тыс. м2. Кроме земледелия здесь можно поиграть в гольф, порыбачить или покататься верхом.Стоимость: 95 евро за сутки

Отель находится в Израиле

Отличительная особенность: библейские пейзажи, навевающие умиротворение и тишину в сердце. Стоит отметить, что в этом элитном отеле запрещено курить и пользоваться мобильной связью. Запрет, касающийся мобильных телефонов, больше условный, но многие с удовольствием выключают их на несколько дней. Здесь вам предложат различные спа-процедуры , качественные продукты, выращенные на собственной ферме. Есть еще один большой плюс - сюда не пускают посетителей с детьми, которые младше десятилетнего возраста. Так что никто не будет нарушать ваше уединение постоянными криками и суетой.

Стоимость: 140 долларов за сутки