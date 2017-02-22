Спортивная ходьба: в чем заниматься этим видом спорта

Спортивная ходьба является одним из олимпийских видов спорта, который вместе с тем распространен и среди непрофессиональных спортсменов. Ходьба дает не меньшую нагрузку на мышцы ног, чем бег, и вместе с тем укрепляет организм, повышает выносливость, улучшает здоровье, особенно если систематически заниматься на улице в парке или в лесу. При этом важно подобрать удобную обувь и одежду для спортивной ходьбы.

Обувь для занятий спортивной ходьбой

Как и для любого другого вида спорта, связанного с высокой нагрузкой на ноги, для ходьбы необходимо подобрать качественную обувь, удобную и комфортную. Если при этом вы хотите еще выглядеть стильно, вам идеально подойдут мужские нью баланс 574. Эти кроссовки из последней коллекции популярного бренда отлично смотрятся, их можно надевать не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни для похода по магазинам, прогулок, поездок за границу. Выбрать наиболее подходящую модель можно в онлайн каталоге http://sneakers-store.ru/catalog/574.

Кроссовки New Balance невероятно удобные и идеально подходят для занятий спортивной ходьбой, ведь изначально легендарный бренд задумывался как производитель супинаторов и других аксессуаров для обуви. Супинаторы, разработанные основателем компании, имели три опорные точки, что обеспечивало идеальное равновесие и правильное распределение нагрузки.

Несомненными достоинствами кроссовок New Balance являются:

удобство и комфорт за счет системы амортизации, идеальной форме ботинка и наличию мягкой подкладки;

прочность и долговечность;

хорошее сцепление с поверхностью за счет резиновой подошвы;

стильный дизайн и универсальность: модные кроссовки из кожи или замши подходят для спорта и отдыха.

Одежда для спортивной ходьбы

Выбирать одежду для занятий спортом необходимо максимально удобную. Для лета подойдут футболка и спортивные брюки (или шорты) из натуральных, дышащих материалов.

Занимаясь спортивной ходьбой зимой и в межсезонье, важно обеспечить защиту от ветра и холода. Лучше начинать тренировки летом, тогда продолжив заниматься спортивной ходьбой осенью, вы плавно перейдете к холодам, а ваш организм сможет привыкнуть к холодному воздуху. Для зимы лучше выбирать непродуваемые куртки или жилетки, чтобы защитить грудную клетку, а также утепленные брюки. Не стоит забывать и о головном уборе, шарфе и перчатках.