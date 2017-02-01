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Успешное агентство переводов в Астане - Gala Translations
Многие успешные бизнесмены и предприниматели довольно часто сталкиваются с необходимость заказа услуг высококвалифицированных переводчиков. Приступив к поиску необходимого исполнителя, они попадают в запутанный лабиринт, состоящий из огромного количества переводческих фирм, бюро и агентств, предлагающих быстро и качественно выполнить свою работу. Выход из этого тупика поможет найти наше агентство переводов Астана "Gala Translations", способное оказать своевременную переводческую помощь
Бюро переводов окажет полный пакет услуг по устному и письменному переводу текста любой сложности более чем с 80 языков мирового пространства. Высокопрофессиональные специалисты нашего агентства успешно и качественно выполнят следующий спектр работ:
1. Дословный перевод в текстовой форме
2. Устный перевод
3. Перевод документов любого типа сложности с последующим нотариальным заверением
4. Предоставления услуг гида - переводчика
5. Услуги по обучению на курсах гидов -переводчиков и курсах по изучению иностранных языков
6. Срочные работы по легализации и апостилированию важных документов.
7. Проведение специализированных тренингов
8. Предоставление программного и компьютерного оборудования для синхронного перевода.
Несколько слов об агентстве
Переводческое бюро "Gala Translations" успешно трудится в сфере услуг по переводам с иностранных языков уже более 10 лет.Состав нашей команды укомплектован из молодых, высокообразованных полиглотов, способных быстро и качественно выполнить любой перевод с 86 языков мира.
Наше агентство переводов является одной из ведущих фирм перевода в среднеазиатском регионе. Представительства компании находятся в Астане, Актау, Алматы, Баку и многих городах СНГ.
Стратегические перспективы агентства заключаются в дальнейшем улучшении качества работ, и включают в себя:
1. Своевременное обновление передового программного обеспечения и технической базы
2. Выполнение качественных и оперативных переводов различных объёмов и любого формата
3. Применение метода индивидуального подхода к каждому заказчику и соблюдение полной конфиденциальности
4. Привлечение к работе только образованных квалифицированных и перспективных специалистов, способных развивать потенциал компании и поднимать его на более высокий профессиональный уровень
5. Продолжать успешное развитие на отечественном и международных рынках лингвистики.
Заказать услуги по переводу вы можете на сайте нашего агентства, обратившись по номеру телефона или отправив письмо по электронной почте.