Успешное агентство переводов в Астане - Gala Translations

Многие успешные бизнесмены и предприниматели довольно часто сталкиваются с необходимость заказа услуг высококвалифицированных переводчиков. Приступив к поиску необходимого исполнителя, они попадают в запутанный лабиринт, состоящий из огромного количества переводческих фирм, бюро и агентств, предлагающих быстро и качественно выполнить свою работу. Выход из этого тупика поможет найти наше агентство переводов Астана "Gala Translations", способное оказать своевременную переводческую помощь

Бюро переводов окажет полный пакет услуг по устному и письменному переводу текста любой сложности более чем с 80 языков мирового пространства. Высокопрофессиональные специалисты нашего агентства успешно и качественно выполнят следующий спектр работ:

1. Дословный перевод в текстовой форме

2. Устный перевод

3. Перевод документов любого типа сложности с последующим нотариальным заверением

4. Предоставления услуг гида - переводчика

5. Услуги по обучению на курсах гидов -переводчиков и курсах по изучению иностранных языков

6. Срочные работы по легализации и апостилированию важных документов.

7. Проведение специализированных тренингов

8. Предоставление программного и компьютерного оборудования для синхронного перевода.

Несколько слов об агентстве

Переводческое бюро "Gala Translations" успешно трудится в сфере услуг по переводам с иностранных языков уже более 10 лет.Состав нашей команды укомплектован из молодых, высокообразованных полиглотов, способных быстро и качественно выполнить любой перевод с 86 языков мира.

Наше агентство переводов является одной из ведущих фирм перевода в среднеазиатском регионе. Представительства компании находятся в Астане, Актау, Алматы, Баку и многих городах СНГ.

Стратегические перспективы агентства заключаются в дальнейшем улучшении качества работ, и включают в себя:

1. Своевременное обновление передового программного обеспечения и технической базы

2. Выполнение качественных и оперативных переводов различных объёмов и любого формата

3. Применение метода индивидуального подхода к каждому заказчику и соблюдение полной конфиденциальности

4. Привлечение к работе только образованных квалифицированных и перспективных специалистов, способных развивать потенциал компании и поднимать его на более высокий профессиональный уровень

5. Продолжать успешное развитие на отечественном и международных рынках лингвистики.

Заказать услуги по переводу вы можете на сайте нашего агентства, обратившись по номеру телефона или отправив письмо по электронной почте.