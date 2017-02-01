Памятники из гранита

Каждый человек тяжело переживает утрату близкого человека. И многие стараются сделать так, чтобы его похороны прошли максимально хорошо, в том числе и поставить красивый, прочный памятник из гранита.

А для этого большинство людей выбирают памятники из натуральных камней, чаще всего – из гранита. И это не является случайностью. Ведь надгробия из него отличаются надёжностью, прочностью и долговечностью. Гранит обладает настолько прекрасными характеристиками, что памятник из него без определённых повреждений и изменений сможет простоять как можно дольше – несколько сотен лет.

Данный природный камень способен выдержать не только влияние природных осадков, сильных ветров и изнуряющей жары, но и различные механические воздействия. Поэтому, несмотря на то, что существует немало других природных или искусственных камней, которые также обладают прочностью, надёжностью и долговечностью, гранит – наиболее востребованный, поскольку является самым прочным.

Однако, прекраснейшие технические и эксплуатационные характеристики гранита не являются достаточными показателями для потенциальных заказчиков при заказе памятников и надгробий. Их волнует в первую очередь качество выполняемых работ и самого гранита в соответствующих мастерских.

Поэтому, при обращении к мастерам, нужно предварительно убедиться в том, что гранит действительно натурален – запросить соответствующие сертификаты. Ведь в настоящее время существует немало разновидностей натуральных и даже искусственных камней, которые чисто визуально похожи на гранит. Однако они обладают несколько иными свойствами и менее хорошими характеристиками – например, меньшая прочность, впитывают влагу – что приводит к разрушению или повреждению при сильных атмосферных осадках.

Кроме того, поскольку гранит является натуральным камнем, то в нём могут быть и дефекты, которые образовались при добыче. К ним можно отнести различные сколы, трещины. А если имеются к тому же, и контрастные пятна – то это означает примеси иных пород, что в дальнейшем может привести к большим повреждениям. Поэтому, при заказе памятников из гранита, нужно предварительно убедиться в высоком качестве сырья.