Интересное в Дубае

Гостеприимный Дубай – предел мечтаний для многих туристов. Это самый большой и популярный город ОАЭ, уже давно ставший синонимом «богатства и процветания». Ежегодно многие тысячи гостей прибывают в это удивительное место, чтобы полюбоваться на блеск местной жизни и удивительные строения. Помимо высочайших небоскрёбов, громадных торговых и развлекательных центров в городе есть ещё немало интересных мест.

Музей кофе

Любители чудесного напитка из кофейных зёрен просто не сумеют пройти мимо. На фоне гигантских стеклянных небоскрёбов и причудливых металлических конструкций музей кофе выглядит скромно и даже невзрачно. Однако его простой, но стильный интерьер сразу позволяет прочувствовать местный колорит. Тот самый старинный дух Дубая. Здесь посетители могут обнаружить внушительную коллекцию кофе: напиток всех сортов не просто представлен на обозрение – его можно заказать! Ценители хорошего кофе будут просто счастливы от возможности попробовать редкие и правильно приготовленные сорта из разных стран! Вне сомнений, это одна из самых ароматных и вкусных экскурсий в Дубае!

Дубайский аквариум и подводный зоопарк

Не менее интересной и ещё более впечатляющей станет прогулка в городской аквариум. Это просторное здание представляет посетителям колоссальную коллекцию морских обитателей. Рыбы, водные птицы и пресмыкающиеся из разных точек земного шара собраны в стенах этого грандиозного сооружения. Причудливые морские коньки и яркие драконы, различные медузы, опасные пираньи и зубастые акулы, гребнистые крокодилы, скаты, угри и забавные пингвины – собрание аквариума просто потрясает. Полюбоваться на морских обитателей можно как самостоятельно, так и с детьми. Маленькие посетители наверняка будут в восторге от разнообразия подводных жителей и смогут узнать немало нового и любопытного о них.

Чудо-сад

Оказавшись в этом саду, человеку может показаться, что он попал в рай. Миллионы ярких цветов окружают со всех сторон, поражая своей пестротой. Это крупнейших цветочный парк в Эмиратах, очень популярный у туристов. Клумбы разных размеров складываются в причудливые линии и узоры. Данный сад – мечта любого ландшафтного дизайнера! Среди этого богатства цветов также виднеются красивые скульптуры животных, цветочные арки и огромные фигуры, гармонично вписывающиеся в ландшафт. Чтобы подробнее узнать об истории этого восхитительного места, цветах и особенностях работы достаточно написать на needguide.ru гиду в Дубае. Коллекция Чудо-сада ежегодно существенно меняется, поскольку местные дизайнеры постоянно хотят создавать что-то новое и поразительное! Прогуливаясь среди этого пёстрого великолепия, можно хорошо отдохнуть или устроить масштабную фотосессию!