Стройка и ремонт без вреда для экологии

Как правило, экологические проблемы связаны, прежде всего, с потреблением ископаемого топлива. Но и немалая часть загрязнения приходится на многочисленные застройки. Строительство – это затяжной процесс, который серьезно отравляет окружающую среду, поэтому многие инженеры озадачены вопросом о разработке экологически безопасных материалов для строительства.

Альтернатива гипсокартону

Для изготовления этого материала используют гипс, который несколько раз нагревают и смешивают. Только в Америке производится каждый год 50 млрд. м² гипсокартона, из-за чего в воздух выбрасывается 200 млн тонн окиси углерода. Создан новейший продукт, аналог обычного гипсокартона, называется EcoRock. Для его изготовления не нужны обжиговые печи, химические реакции происходят естественным путем.

Бамбук и прессованная солома

Несмотря на свое естественное происхождение, этот материал считается очень прочным. Даже бетон по этим качествам не сравнится с бамбуком. Он легче стали и вырастает более чем на полметра в сутки. Растет дерево во многих странах, в том числе вырастить его можно и на территории России. Если вас интересуют строительные или отделочные материалы, то полезно будет заглянуть на этот сайт http://www.t-spectr.ru.

Солома, можно сказать, самый экологически чистый материал, используемый для утепления домов. Производство сырья весьма простое и безопасное, которое начинается после сбора урожая пшеницы, риса и других зерновых культур. Прессованная солома отличается высокой прочностью и теплоизоляционными характеристиками.

Ожидается, что в недалеком будущем использование зеленых технологий приведет к серьезной экономии природных ресурсов и улучшению качества проживания в мире.