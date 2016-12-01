Куда бежать в поисках идеальной палатки в Киеве?

Друзья пригласили вас покорить на Новый Год зимнюю Говерлу? Или на будущие майские в вашей жизни произойдет знаковое событие – вы успешно покорите Монблан или Эверест? Собираетесь семьей к морю будущим летом и хотите сэкономить, отдыхая диким способом? Едете автомобилем Европу и хотите сэкономить на ночлеге в мотелях? Все выше описанные случае требуют от вас выбрать и купить соответствующую случаю качественную и надежную палатку.

В столичном онлайн-магазине туристического снаряжения по ссылке sportik.com.ua/otdix-i-poxudenie/palatki палатки в Киеве представлены следующих модификаций и вместительности:

Зимние (штурмовые, экспедиционные), туристические (треккинговые), походные, специальные (располагаются на багажнике автомобиля, например).

Вместительностью от 1 до 9 человек.

Давайте поговорим, какими критериями нужно руководствоваться при выборе палатки.

Важным показателем для палатки является ее вес и размер в сложенном состоянии. Ведь ни для кого не секрет или какое-то особенное сверхъестественное открытие, что альпинисты при подъеме в промежуточные базовые лагеря всю свою ручную кладь переносят на себе. Но тут важно найти компромисс между весом палатки и ее прочностью и ветроустойчивостью. Легкая походная кемпинговая палатка с рамой из фибергласса, композита или углепластика, например, не выдержит и часа в условиях подножия Эвереста, и уж тем более не подойдет для промежуточного базового лагеря на высоте нескольких тысяч километров над уровнем моря. Поэтому для альпинистов применяются так называемые треккинговые (туристические палатки) или для суровых зимних походов – штурмовые (экспедиционные). Такие серьезные модели рассчитаны на шквальный ветер и экстремально низкие температуры – для этого их конструкции оснащены прочной дюралюминиевой рамой и непромокаемым тканевым покрытием со специальной пропиткой с повышенными показателями по водонепроницаемости.

Помимо веса и прочности, стоит обратить внимание на такие показатели, как герметичные швы и стыки – протекающие стыки доставят немало неприятных минут как в обыкновенной семейной или дружеской вылазке на природу, так и в серьезных походах в горы, особенно в условиях сурового климата. Для зимних походов немаловажным является наличие плотного дна и дополнительной снежной юбки, которая защитит жителей палатки от попадания вовнутрь влаги и грязи.

Если в ваших планах – покупка многоместной палатки, обратите внимание на количество входов в изделии. Если в многоместной палатке есть несколько точек входа, то это будет удобно для комфорта ваших соседей, если вам понадобится выйти из палатки.