Приём и откачка жидких бытовых отходов

Жидкие бытовые отходы, образуемые в процессе жизнедеятельности человека, относятся к четвёртому классу опасности. Слив ЖБО возможен на спецпунктах приёма. Сегодня ограниченное число профильных компаний оказывает такую услугу, как прием жидких бытовых отходов, поскольку для этой деятельности требуются особенным образом оборудованное место, квалифицированный персонал, транспорт, ёмкости для перемещения, специальное разрешение.

Откачка септиков

Работы по опустошению накопительных резервуаров выполняются с применением илососа или вакуумного насоса. Машина первого типа способна производить откачку септиков, помойных ям, а также выполнять промывку труб канализации, накопительного резервуара струёй высокого давления. Такая многофункциональность достигается благодаря наличию в рабочей цистерне подвижной гидроперегородки, разделяющей ёмкость на части — для временного хранения воды, бытовых остаточных масс. Машины второго типа оборудованы вакуумным высокомощным насосом и разными по длине и диаметру шлангами. Использование подобной техники позволяет поднять образовавшиеся отложения даже со значительной глубины.

При этом важно понимать, что опорожнение резервуара сопровождается выемкой всего содержимого, после чего он остаётся пустым. Ввиду малого веса ёмкости возможно её поднятие под влиянием грунтовых вод, в частности, если конструкция выполнена из полимера. Чтобы этого не произошло, вслед за очисткой ёмкость следует наполнить водой. Только после этого откачка септиков считается выполненной до конца.