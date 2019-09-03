Красивое и недорогое постельное белье из сатина

Примерно 30% своей жизни мы отдаем сну, от которого потом зависит хорошее настроение и здоровье.

Подобрать качественное и комфортное постельное бельё для сна совсем несложно.



Внимание стоит уделять нескольким вещам:



- бельё должно соответствовать гигиеническим требованиям;

- комплект должен состоять только из натуральных материалов;

- белье должно быть приятным к телу.



Популярным и комфортным бельём для сна считается сатин.



Сатин отличается прочностью и ровной приятной поверхностью среди прочих хлопковых тканей. Ткань слегка переливается, такие комплекты похожи на изделия из шёлка. Именно это придаёт сатиновому белью элегантный и роскошный вид. Сейчас набирает большую востребованность постельные комплекты 3Д, что обозначает реальные натуральные рисунки, яркие и красочные, изображения легко переносят множество стирок, не тускнеют и не линяют.



Изнанка сатина слегка шероховатая и матовая, лицевая сторона - гладкая с глянцевым блеском. Это большой плюс в том, что бельё не будет "кататься” по дивану или матрасу, а прочно будет оставаться на своём месте.

В зимнее время года особенно уютно спать на таком белье, так как оно сохраняет тепло.



Как правильно выбрать сатиновый комплект:



Плотность ткани - на квадратный сантиметр приходится от 115 нитей, чем больше эта цифра на этикетке, указанной на комплекте, тем более износостойким и прочным будет сатин.

Так же это должен быть 100% хлопок.

На ощупь поверхность сатина должна быть гладкой, так она дольше будет иметь шелковистый вид. Шероховатая поверхность может быстро утратить свой глянцевый блеск, бельё может быстро скататься.

На вид сатин можно определить следующим образом: на просвете ткань не должна пропускать очертания предметов, иначе сатин будет недостаточно плотным. Через качественный сатин можно увидеть только электрический или дневной свет. Чем хуже виден свет, тем плотнее материал.



Выбор сатинового постельного белья очень разнообразен. Для каждого покупателя найдётся подходящий комплект на свой вкус и бюджет. В первую очередь на цену влияет качество сатина. Дорогое бельё делают из ткани, полученной в результате применения тонких хлопковых длинноволокнистых нитей. Белью из сатина отдается почетное место за его лёгкость, блеск и изящность. Покупая постельное белье из сатина, вы получаете качественную продукцию, которая прослужит вам верой и правдой долгое время.

ПОКУПАЯ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ САТИНА, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ ПРОСЛУЖИТ ВАМ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.



Источник; https://and-mi.ru/