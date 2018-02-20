Как выбрать патч корд: категории и рекомендации

Патч корд или сетевой кабель пользуется наибольшим спросом в качестве коммутационного устройства. Соединитель представляет собой кабель типа витая пара, зажатый с двух сторон коннекторами. Вы можете патч корд купить тут.

Его используют для установления соединения в помещении для оргтехники, компьютера, роутера. Для того, чтобы выбрать подходящий кабель, следует обращать внимание на его характеристики. Далее речь пойдет об особенностях кабеля и о том, как его выбрать.

Достоинства патч корда

Популярность патч-корда обусловлена его универсальностью. Он обладает следующими преимуществами:

высокая пропускная способность (объем информации, который передается за установленную единицу времени);

обеспечивает стабильную связь;

обладает гибкостью - удобен в монтаже;

характеризуются доступной стоимостью.

Практичность и легкость монтажа сделали их применение повсеместным.

Советы по выбору

Выделяют 6 характеристик, на которые ориентируются при выборе. Стоит остановиться на каждом из них подробнее.

Способ соединения с наконечником

Первое, на что обращают внимание, – это как патч-корд соединен с коннектором. Литое соединение подразумевает, что части плотно спаяны друг с другом, а не литое предполагает, что будет видно место соединения.

Предпочтительнее литой сетевой кабель, поскольку он отличается качеством соединения и надежностью. Некоторые производители оснащают коннектор защитным колпачком, поскольку. он дополнительно защищает язычок коннектора от поломки.

Выбираем категорию интернет-кабеля

Понятие «категория» (Cat.) используют для обозначения пропускной способности кабеля. Важно, чтобы допустимая скорость передачи данных патч корда совпадала с параметрами сети. Если скорость передачи данных сетевого устройства будет выше, чем у кабеля, то он не сможет полноценно справляться со своими задачами. В то же время купить слишком мощный провод неправильно, так как это лишняя трата денег.

Категория 3 подходит для телефонных линий. Все, что выше 7, не пользуется большим спросом. Что касается патч корд 5e и 5, то такие кабели подходят для скорости, не превышающей 1 Гбит/сек. Именно они используются чаще всего.

Патч корд категории 6, 6а и 7 рассчитан на скорость до 10 Гбит/сек.

Особенности материалов изготовления

Обратите внимание на материалы, из которых изготовлен сетевой кабель. Чаще всего жилы делают из меди, но также могут использовать алюминий, сталь или комбинацию из них. Предпочтительнее, когда проводники состоят только из меди, поскольку она отличается высокими показателями проводимости.

Что касается оболочки, то ее чаще всего изготавливают из поливинилхлорида. Этот материал отличается прочностью и гибкостью. Он способен обеспечить надежную изоляцию для проводников, защитить их от попадания пыли, механических повреждений. Для размещения в особых условиях имеется огнеупорная изоляция, также отличающаяся низким дымовыделением в случае возгорания. Существуют даже такие изоляционные материалы, которые не выделяют токсичные вещества в момент горения.

Наличие экранирования сетевого кабеля

Что касается экранирования, то это важный показатель при выборе. Кабели без данной функции обозначаются, как UTP. Патч-корды с экранированием имеют маркировку FTP, STP. Такие провода используют в помещениях, где имеются радиочастотные помехи. Их излучают бытовые приборы, в частности, микроволновка. FTP означает наличие защитного экрана из фольги. STP обладает более сильным эффектом, поскольку дополнен металлической оплеткой.

Схема обжима

Существует два варианта обжима: прямой и перекрестный.

Прямой обжим характеризуется передачей сигнала напрямую из одного конца в другой и применяется при соединении компьютеров с хабами или кабельными модемами.

Перекрестный тип используют для соединения двух сетевых карт напрямую, к примеру: компьютер-компьютер; маршрутизатор-маршрутизатор; свитч-свитч.

Длина и цвет

Выбор по данному критерию очень большой. Если говорить о цвете, то ассортимент позволяет промаркировать с помощью оттенка группы соединений. Например, можно выделить активные и пассивные подключения или разделить цвета по комнатам: желтые для одного помещения, красные для другого.

Также можно выбрать длину патч-корда. Не стоит брать слишком длинные, так как они будут путаться и мешать. Важно измерить расстояние и добавить запас около 10%.

Выбор качественного патч-корда — вовсе не проблематичен, если понимать, на что следует обращать внимание. Отличными характеристиками обладают модели с проводниками из меди, а также с литыми коннекторами. Если же учитывать такие параметры, как схема обжима, наличие экранирования или категория, то соединительные шнуры подбираются в индивидуальном порядке.