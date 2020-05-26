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Мансардные окна Roto непревзойденное качество и изящный дизайн!
Дом с мансардным верхом заметно отличается приятным экстерьером и наличием дополнительной полезной площади. Комфорт проживания и надёжность конструкции во многом обеспечат мансардные окна Roto, цена которых всегда в доступном диапазоне.
Специалисты компании Азбука Кровельных Материалов помогут вам с выбором модели и комплектующих.
Критерии подбора окон
Современные мансардные помещения различаются в своём исполнении. Общая площадь, углы наклона поверхностей, расположение элементов опорных и усиливающих конструкций, наличие выходного проёма – всё это надо учитывать при выборе модели окна.
Перед покупкой необходимо определится по количеству окон, их функционалу и типу каждого, чтобы в итоге получить завершённый ансамбль с индивидуальным стилем остекления.
Основные критерии:
- количество окон – рассчитывается из соотношения площади окна к площади пола, примерно 1: 8-10;
- размеры окна – по ширине должны быть меньше расстояния между стропилами, от пола до окна рекомендовано не менее 120 см, высота зависит от угла наклона поверхности крыши и замысла дизайнера;
- способ открывания – определяется расположением оси поворота створки (по центру, с приподнятой на 2/3 от центра и комбинированным вариантом).
Описание, характеристики окон
Ассортиментный ряд «мансардные окна Roto» от германского концерна ROTO FRANK в компании АКМ представлен моделями с различным функционалом и широким диапазоном комплектации, что позволяет качественно и в срок выполнить любые проекты и смелые дизайнерские решения. Мансардные окна Roto, подробнее:
- модели серии R4 – цельно поворотные створки, стандартное исполнение, универсальный вариант применения;
- модели серии R7 – приподнятая ось, окно открывается за счёт наклона поверхности створки;
- модели серии R8 – ось поворота расположена сверху, окно распахивается наружу;
- модели серии 84 – запираемый в четырёх точках комбинированный замок, управление одной ручкой.
Стеклопакеты стандартного исполнения – закалённое внешнее стекло и простое внутреннее, заполнение аргоновое. Под заказ возможна поставка нестандартных стеклопакетов:
- безопасный – внешнее стекло закалённое, внутреннее – безопасное «триплекс», заполнение аргоном, код 8А;
- двухкамерный – закалённые внешнее (4мм) и среднее стёкла, внутреннее – «триплекс», заполнение криптоном, код 9Р;
- двухкамерный – структура аналогична 9Р, заполнение аргоном, код 9G.
Фурнитура обеспечивает не только удобство пользователю, но и возможность регулировки фиксированных положений элементов конструкции. Изготавливается из прочных материалов, что гарантирует длительный срок эксплуатации окон.
Для качественной герметизации окон применяются специальные уплотнители. В комплекте стандартных моделей три набора уплотнителя.
Монтажные пакеты, оклады обеспечивают плотное присоединение к поверхности кровли и герметизацию конструкции в целом.
Аксессуары в виде шторок солнцезащиты и затемнения, жалюзи, сеток добавляют окну эстетичность, а мансарде – индивидуальность стиля экстерьера.
Преимущества мансардных окон Roto от компании АКМ:
- надёжность гидро- и теплоизоляции конструкции;
- соответствие по нагрузке как элементам кровли (ветер, осадки, вибрация);
- возможность регулировки плотности примыкания сопрягаемых частей;
- удобство и комфорт эксплуатации;
- широкий выбор моделей для любого варианта применения;
- гарантия от производителя.
Компания АКМ – один из лидеров рынка поставок качественных мансардных окон в Украине.