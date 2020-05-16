Что такое облачная инфраструктура

Что представляет собой обычная бизнес-инфраструктура? Это стойки с серверами, системными администраторами и множеством насущных проблем, таких как сгоревшая память, безопасности и постоянные покупки некоторых вещей, названия которых трудно запомнить. Все это вызывает головные боли и финансовые затраты.

Чтобы сохранить нервы и деньги, многие организации переходят на облачную ИТ-инфраструктуру. Давайте разберёмся, как работать с серверами, которые невозможно осязать.

Облачные технологии для инфраструктуры основаны на простой идее - в центрах обработки данных операторы продают определённый процент вычислительных ресурсов.

Когда фирма использует обычные серверы, некоторая доля мощностей простаивает всё время - например, вы готовитесь к наихудшим сценариям и максимальным нагрузкам, поэтому запаситесь большим количеством "железа". Поскольку у вас обычно меньше клиентов, вам приходится обслуживать серверы, простаивающие большую часть времени. Если вы, напротив, поставили меньше оборудования, вам придётся покупать его с увеличением нагрузки. Это дополнительные затраты. Помимо того, подключение нового оборудования к работе - трудоёмкий процесс: вам нужно физически подключить сервер к стойке, всё настроить и всё контролировать.

Поэтому разработчикам пришла в голову идея разместить несколько программных виртуальных серверов в одном железном. Железка одна, но в действительности у неё есть несколько отдельных пространств, в которых есть разные программы, которые не связаны друг с другом. Вы можете хранить данные нескольких клиентов на одном железном сервере - тогда гораздо проще управлять оборудованием.

Вкратце: виртуальная ИТ-инфраструктура в облаке (например, вы можете заказать на G-Core Labs) - это виртуальный сервер с удалённым доступом, вместо физического оборудования в стойке.

Качество готовых облачных решений, в большинстве случаев, выше, чем в компании. Облачные машины настраиваются и обслуживаются квалифицированными администраторами, которые знают всё о своей работе и контролируют тысячи виртуальных машин.