Круглый стол на одной ножке

Столы на одной ножке имеют очень оригинальный вид. Они могут быть цельными и складными, придавать интерьеру романтичный вид или элегантную строгость.

Стол на одной ножке будет отлично смотреться в помещениях разных габаритов и дизайнов. В настоящее время не сложно купить стол круглый белый для вашего интерьера - в продаже представлен обширный выбор самых разных моделей. А разнообразие дизайнов, материалов может преобразить даже очень неприметную обстановку и сделать столовую уникальной и уютной.

Никогда не выходит из моды классический стиль. Такая мебель надежна и изготовлена из высококачественных материалов, при этом функциональна и сохраняется веками. Материалом, используемым при изготовлении классической мебели, является древесина, обычно лиственная. Для более экономичного варианта - изделия изготовлены из материала, имитирующего древесину и различные природные орнаменты - из акрила, пластика, МДФ и прочих.

Столы для стиля хай-тек значительно отличаются от классического. В отделке данных изделий используется много стекла и металла, линии прямые и чёткие. Также используется сочетание ярких, насыщенных оттенков, таких как синий, красный, зелёный, жёлтый, с нейтральными цветами - стальной, серый, белый, золотой, серебряный, чёрный.

В последние годы интерес к провансальскому стилю вырос, и это неудивительно, поскольку в этом направлении сочетаются функциональность и компактность, что актуально для кухонь малой квадратуры. Стол на одной ножке, выполненный в этом стиле, создаёт атмосферу уюта и гармонии. В большинстве случаев они выполнены в светлых, мягких оттенках, с растительным орнаментом.

Для круглых столов присущи следующие преимущества: гарантированная безопасность от получения травм, благодаря отсутствию острых углов. Закруглённая столешница всегда выглядит элегантно. Круглый дизайн и доступность делают такой стол компактным для размещения сидящих. У круглого стола есть одно значимое преимущество - посуда с едой может быть размещена в центре, и удалена от сидящих на равном расстоянии, что позволяет создавать комфорт.