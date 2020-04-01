Преимущества и недостатки сварки в аргоновой среде

Дешевый и доступный газ аргон в последние годы обширно используется для сварки стали, никеля, меди и алюминия. Эффективная аргонная сварка необходима, при работе с различными твёрдыми металлами. Инертный газ, который делится на три типа по чистоте, в промышленности получают из воздуха.

Аргон успешно играет роль плазмообразующего вещества для лазерной, плазменной, дуговой и режущей сварки. Взрывозащищенные, негорючие газы в баллонах прекрасно оберегают шов и электрод от окисления кислородом. Использование метода аргонодуговой сварки дозволяет соединять металлы со сплавами и тонкостенными деталями, что в недалёком прошлом не представлялось возможным. Для борьбы с порообразованием в толщине сварного шва в аргон добавляется около 5% кислорода.

Метод получения постоянных соединений в среде аргона признан самой качественной и чистой технологией дуговой сварки. Этот метод даёт возможность использовать слабые токи для высокоточной сварки листового металла, даже плохо обработанной. Из-за сравнительно малой площади нагрева форма металлической конструкции не меняется. Помимо того, сварка сопровождается небольшим выбросом аэрозоля.

Даже, при сварке с одной стороны детали образуется эстетический шов, высокой прочности. Можно работать как с большими, так и с маленькими объектами. Беспрерывный процесс сварки обеспечивается стабильным горением дуги. Отсутствие искр даёт возможность использовать аргоновый метод на строительной площадке и дома.

К минусам сварки в инертной среде аргона относятся: