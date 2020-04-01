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Преимущества и недостатки сварки в аргоновой среде
Дешевый и доступный газ аргон в последние годы обширно используется для сварки стали, никеля, меди и алюминия. Эффективная аргонная сварка необходима, при работе с различными твёрдыми металлами. Инертный газ, который делится на три типа по чистоте, в промышленности получают из воздуха.
Аргон успешно играет роль плазмообразующего вещества для лазерной, плазменной, дуговой и режущей сварки. Взрывозащищенные, негорючие газы в баллонах прекрасно оберегают шов и электрод от окисления кислородом. Использование метода аргонодуговой сварки дозволяет соединять металлы со сплавами и тонкостенными деталями, что в недалёком прошлом не представлялось возможным. Для борьбы с порообразованием в толщине сварного шва в аргон добавляется около 5% кислорода.
Метод получения постоянных соединений в среде аргона признан самой качественной и чистой технологией дуговой сварки. Этот метод даёт возможность использовать слабые токи для высокоточной сварки листового металла, даже плохо обработанной. Из-за сравнительно малой площади нагрева форма металлической конструкции не меняется. Помимо того, сварка сопровождается небольшим выбросом аэрозоля.
Даже, при сварке с одной стороны детали образуется эстетический шов, высокой прочности. Можно работать как с большими, так и с маленькими объектами. Беспрерывный процесс сварки обеспечивается стабильным горением дуги. Отсутствие искр даёт возможность использовать аргоновый метод на строительной площадке и дома.
К минусам сварки в инертной среде аргона относятся:
- высокие цены оборудования, в перечень которого, помимо сварочного аппарата, входят аргон в баллонах, электроды, комплекты кап и насадок. Но в любом случае, вы можете просмотреть ассортимент аппаратов аргонодуговой сварки на http://techsvarka.ru/esab-renegade-es-300i-mma-tig-apparat-argonodugovoj-svarki. Также эксперты могут помочь вам с выбором;
- низкая производительность, при работе с ручным устройством;
- сложность создания качественных коротких сварных швов или в разных направлениях, при автоматической сварке;
- высокие требования к опыту и квалификации сварщика;
- невозможность сварки на улице в ветряную погоду, без специального оборудования.