Аренда трехкомнатных квартир с детьми в Москве

Для семей с детьми аренда — вопрос более сложный, чем для одиночек и бездетных пар. Кроме того, что нужно подобрать жилье, подходящее для детей, выбора у таких арендаторов существенно меньше. Трехкомнатные квартиры — не исключение. Агрегатор недвижимости Onrealt.ru провел анализ степени лояльности арендодателей к семьям с детьми, на основе собственной базы объявлений. Сайт также составил инфографику: карту административных округов Москвы, которая демонстрирует степень общей лояльности к арендаторам с маленькими детьми.

Больше всего лояльных предложений в Центральном административном округе Москвы. Семьям с детьми доступно 289 вариантов трехкомнатных квартир в аренду. На втором месте находится Восточный административный округ, в нем 100 трехкомнатных квартир, владельцы которых лояльны к жильцам с детьми. Замыкают список лидеров Юго-Восточный и Юго-Западный округа, где семьям с детьми доступны 93 и 92 трехкомнатные квартиры соответственно. Меньше всего «трешек» для семей с детьми нашлось в Западном административном округе – всего 51 вариант.

Но если обратить внимание на процент лояльности владельцев к жильцам с детьми, картина выглядит несколько иначе. Лидирует Восточный административный округ, здесь около 57% трехкомнатных квартир может быть арендовано семьей с детьми. Практически не отстает Центральный округ с показателем лояльности 55%. А на третье место выходит Юго-Восточный округ, 54% предложений в котором доступны для арендаторов с детьми. Сильно отстает от всех округов Западный – здесь готовы сдать трехкомнатную квартиру семье с детьми всего 18% владельцем недвижимости.

Необходимо принимать во внимание и то, что для семьи с детьми затраты на аренду жилья могут оказаться важнее, чем для бездетной. При высокой лояльности арендодателей Центрального округа, снять здесь жилье позволит себе не каждая семья – средняя стоимость аренды «трешки» составляет здесь 125 900 рублей в месяц. Самые доступные для аренды трехкомнатные квартиры в Восточном округе, который также признан самым лояльным. Месяц аренды трехкомнатной квартиры здесь обходится в среднем в 51,9 тысяч рублей. Чуть дороже жилье в Юго-Восточном и Северо-Восточном округах, 55 и 57,1 тысяч рублей в месяц в среднем за аренду трехкомнатной квартиры.

На основе процентов лояльных предложений по округам была составлена наглядная инфографика.