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Аренда конференц-зала в Алматы: на 30, 70, 100 человек
Многие отели на территории города Алматы предоставляют бизнес услуги. Например, аренду конференц-зала. Гостиница «Уют» — в их числе.
В «Уюте» есть несколько конференц-залов, вместимость которых варьируется от 30 до 100 человек.
Для чего подходит конференц-зал
В конференц-залах «Уюта» можно проводить самые разные деловые и образовательные мероприятия. Например:
● совещания;
● семинары и тренинги;
● презентации;
● бизнес-встречи;
● деловые ужины.
Размеры залов позволяют проводить даже относительно крупные мероприятия, рассчитанные на 70-100 присутствующих. Поэтому помещения могут использовать как небольшие компании, так и представители крупного бизнеса.
Доступные залы
В отеле три конференц-зала: первый и второй вмещают 20-30 человек, а третий — 30-100 человек.
Для небольших совещаний можно арендовать переговорную комнату, рассчитанную на 15-25 присутствующих.
Интерьеры залов нейтральны и оформлены в приглушенных тонах. Дизайн лаконичный и строгий. Это не отвлекает внимания гостей и позволяет полностью сосредоточиться на мероприятии.
Техническое оснащение
Все конференц-залы оснащены кондиционером, Wi-Fi и средние ЖК-экраны (три экрана с диагональю в 120 см).
Помимо этого в помещениях есть:
● проектор и большой экран для презентаций;
● флипчарт (магнитно-маркерная офисная доска);
● видеодвойка;
● DVD-проигрыватель.
Техника уже включена в стоимость услуги.
Дополнительные услуги
Помимо самих конференц-залов аренда может включать дополнительные услуги.
На территории гостиницы есть большая автомобильная парковка. Поэтому гости мероприятия могут свободно приехать на собственной машине.
Отель может предоставить питание. Например, кофе, чай и шведский стол с закусками и десертами.
Можно заказать подготовку и проведение мероприятия. Кофе-брейк или фуршет может обслуживать и сопровождать ресторан гостиницы.
Стоимость и заказ услуги
Все цены и условия подробно описаны на официальном сайте гостиницы. В соответствующем разделе можно ознакомиться с фотографиями залов и прайс-листом. Фотографии детальные и демонстрируют все особенности помещения.
Однако конечную стоимость можно обговорить индивидуально. Кроме того, по выходным и во время праздников отель дает скидку.
Конференц-залы, которые предлагает гостиница, — это среднебюджетный вариант со множеством опций и дополнительных услуг. Подходит для самых разных мероприятий. Отель гарантирует высокий уровень комфорта, обслуживания и технологической оснащенности.