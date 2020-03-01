Аренда конференц-зала в Алматы: на 30, 70, 100 человек

Многие отели на территории города Алматы предоставляют бизнес услуги. Например, аренду конференц-зала. Гостиница «Уют» — в их числе.

В «Уюте» есть несколько конференц-залов, вместимость которых варьируется от 30 до 100 человек.

Для чего подходит конференц-зал

В конференц-залах «Уюта» можно проводить самые разные деловые и образовательные мероприятия. Например:

● совещания;

● семинары и тренинги;

● презентации;

● бизнес-встречи;

● деловые ужины.

Размеры залов позволяют проводить даже относительно крупные мероприятия, рассчитанные на 70-100 присутствующих. Поэтому помещения могут использовать как небольшие компании, так и представители крупного бизнеса.

Доступные залы

В отеле три конференц-зала: первый и второй вмещают 20-30 человек, а третий — 30-100 человек.

Для небольших совещаний можно арендовать переговорную комнату, рассчитанную на 15-25 присутствующих.

Интерьеры залов нейтральны и оформлены в приглушенных тонах. Дизайн лаконичный и строгий. Это не отвлекает внимания гостей и позволяет полностью сосредоточиться на мероприятии.

Техническое оснащение

Все конференц-залы оснащены кондиционером, Wi-Fi и средние ЖК-экраны (три экрана с диагональю в 120 см).

Помимо этого в помещениях есть:

● проектор и большой экран для презентаций;

● флипчарт (магнитно-маркерная офисная доска);

● видеодвойка;

● DVD-проигрыватель.

Техника уже включена в стоимость услуги.

Дополнительные услуги

Помимо самих конференц-залов аренда может включать дополнительные услуги.

На территории гостиницы есть большая автомобильная парковка. Поэтому гости мероприятия могут свободно приехать на собственной машине.

Отель может предоставить питание. Например, кофе, чай и шведский стол с закусками и десертами.

Можно заказать подготовку и проведение мероприятия. Кофе-брейк или фуршет может обслуживать и сопровождать ресторан гостиницы.

Стоимость и заказ услуги

Все цены и условия подробно описаны на официальном сайте гостиницы. В соответствующем разделе можно ознакомиться с фотографиями залов и прайс-листом. Фотографии детальные и демонстрируют все особенности помещения.

Однако конечную стоимость можно обговорить индивидуально. Кроме того, по выходным и во время праздников отель дает скидку.

Конференц-залы, которые предлагает гостиница, — это среднебюджетный вариант со множеством опций и дополнительных услуг. Подходит для самых разных мероприятий. Отель гарантирует высокий уровень комфорта, обслуживания и технологической оснащенности.