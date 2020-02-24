Психологическое консультирование онлайн

Консультирование психолога онлайн - это практика, которая, несмотря на сомнения, уже давно пользуется спросом. Как показывает опыт, онлайн-консультации не менее эффективны, чем фактическое общение с клиентами (когда речь идёт о видео-запросах), но в то же время обеспечивают максимальное удобство и экономят время.

Почему онлайн-консультация психотерапевта (например, elenamitina.com.ua) является хорошей альтернативой личному посещению?

Когда видео включено, психолог видит поведение клиента, мимику и жесты не хуже, чем при реальном контакте.

Для многих клиентов онлайн-консультация более приемлема, чем личный визит к психологу. Вы можете связаться со специалистом в уютной домашней обстановке. А это означает, что потенциал для раскрытия клиентов больше.

Как правило, онлайн-общение с психологом занимает не так много свободного времени. Тем более, вам не придётся тратить время на дорогу.

Можно заранее изучить портфолио, узнать его статистику и получить представление о квалификации и компетентности специалиста.

Обычная практика - это бесплатное ознакомительное общение, в ходе которого изучается заявка и раскрывается план будущей работы. У клиента есть возможность прийти к психологу каким-то образом, «подготовленным», а специалист заранее готовится к работе.

·Анонимность всего процесса консультирования. Это одна из основных причин, почему люди прибегают к психологической помощи в Интернете. Многие способны признать наличие внутренней проблемы перед собой, но не перед другими, и не хотят, чтобы кто-либо знал, что они прибегли к помощи психолога. Консультируясь со специалистом через Интернет, человек выбирает метод идентификации себя, берёт псевдоним или называет своё настоящее имя, однако он может иметь полную анонимность.

Однако, онлайн-консультирование не подходит для людей, у которых действительно серьёзные проблемы, и они не могут найти краткосрочное решение. Но даже это имеет определённый эффект, поскольку во время онлайн-консультации психолог устраняет «барьер», и человек начинает получать необходимую ему психологическую помощь. Кроме того, если специалист решит, что клиент нуждается в более серьёзной помощи, чем может предложить онлайн-консультирование, он предложит услуги в реале, на долгий срок.