Как вырастить томаты на балконе

Помидоры можно выращивать не только в открытом грунте, но и на собственном балконе. Главное выбрать подходящий сорт и правильно ухаживать за растением. Как это сделать, мы вам раскажем в этой статье.

Выбор сорта томатов для балкона

Балконы и лоджии имеют ограниченную площадь, поэтому на них не рекомендуется выращивать позднеспелые или высокорослые сорта. Высокие кусты будут занимать слишком много места, а формирования и созревания позднеспелых томатов придется ждать все лето.

Идеальным вариантом для балкона являются раннеспелые низкорослые сорта. Они прекрасно чувствуют себя в цветочных горшках, и при этом не нуждаются в подвязке и формовке. Несмотря на то, что размер кустов не превышает полуметра, они дают богатый урожай!

К наиболее популярным сортам, выращиваемым на подоконниках и лоджиях, относятся:

Балконный дуэт;

Пуговка;

Черри;

Минибелл;

Пиноккио.

Многие огородники, занимающиеся выращиванием томатов на балконе, отдают предпочтение ампельным сортам. Ампельные балконные томаты чаще всего высаживают в небольших емкостях или подвесных горшках. Они не нуждаются в специальной опоре и успешно плодоносят даже в ограниченном пространстве. Семена для томатов советуем брать голландской селлекции.

На подоконнике или лоджии чаще всего выращивают такие ампельные сорта как:

Каскад ред F1;

Жемчужинка;

Красное изобилие F1;

Талисман.

Необходимые условия

Для получения богатого урожая недостаточно выбрать подходящий сорт. Нужно также создать оптимальные условия для роста кустов, формирования и созревания плодов.

Прежде чем приобрести рассаду необходимо подобрать емкости для выращивания, запастись подходящим грунтом и обустроить место для будущей мини теплицы. Кроме того, нужно позаботиться об отсутствии сквозняков и достаточном освещении.

Какое должно быть освещение?

Для оптимального развития рассады необходим длинный световой день. Чтобы кусты не вытягивались, а корневая система была хорошо развита, томаты должны ежедневно принимать солнечные ванны или греться под специальными лампами 14-17 часов.

Температура

Томаты негативно относятся к похолоданию. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее растет растение. Оптимальной температурой для роста рассады и развития плодов считается 20 °С.

При низкой температуре растение гибнет, а при высокой снижается его урожайность. К гибели кустов также могут привести сквозняки.

Кустам необходим свежий воздух, поэтому лоджию нужно часто проветривать. В теплое время года окно можно оставлять открытым даже ночью.

Емкости для выращивания

Размер емкости зависит от сорта томатов. Объем горшка может варьироваться от 3 до 5 л.

Низкорослые сорта можно выращивать не только в специальных контейнерах, но и цветочных горшках или больших пластиковых бутылках. Более крупные сорта нуждаются в больших деревянных ящиках или в глубоких глиняных емкостях.

Какую почву выбрать?

Грунт для выращивания помидор должен содержать все необходимые для развития растения питательные вещества. Кроме того, почва должна беспрепятственно пропускать воздух и воду.

Готовый грунт для томатов или овощей можно приобрести в специализированном магазине. Такая смесь состоит из перегноя, плодородной земли, торфа и минеральных удобрений. Универсальный состав не содержит патогенов и имеет нейтральную кислотность.

Подходящий состав для выращивания томатов также можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать перегной, песок, дерновую землю и комплексные удобрения.

Полив томатов

Помидоры, растущие в открытом грунте, нуждаются в частом поливе. Под действием прямых солнечных лучей почва вокруг них быстро высыхает. А вот томаты, «живущие» на подоконниках и балконах, защищены от яркого солнца оконными стеклами и ролетами, поэтому им не требуется обильный полив.

До образования первых завязей, а также в период формирования плодов грунт должен быть влажным. Во время созревания полив должен быть умеренным, так как это способствует быстрому покраснению плодов.

Для сохранения влаги почва мульчируется:

1. Вначале отступив некоторое расстояние от стебля, поверх грунта выкладываются опилки или торф.

2. На следующий день осуществляется полив.

3. Затем выполняется рыхление верхнего слоя почвы.

Подкормка

Для подкормки балконных томатов обычно используются минеральные удобрения. Чаще всего садоводы приобретают следующие составы;

• Кемира-универсал;

• Растворин;

• Акварин.

Полезные советы

Технология выращивания томатов в открытом грунте и на балконе имеет целый ряд отличий. Поэтому прежде чем приступить к высадке рассады необходимо внимательно изучить советы опытных огородников:

1. Помидоры – светолюбивое растение, поэтому горшки должны быть расположены около балконного стекла.

2. В зимнее время томатам необходимо обеспечить дополнительное освещение.

3. Застекленные лоджии с «грядками» нужно регулярно проветривать.

4. Для повышения влажности воздуха пол возле кустов обрызгивается водой.

5. Так как пчелы редко залетают на балкон во время цветения нужно проводить искусственное опыление.

6. Примерно раз в месяц кусты нужно подкармливать.

7. Все растения тянутся к свету, поэтому горшки необходимо регулярно поворачивать.

8. Во избежание соперничества и гибели растений в горшке должен расти только один куст.