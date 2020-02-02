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Отдых в Затоке
Между Днестровским лиманом и Черным морем, на Будакской косе расположена Затока — место для идеального отдыха на морском побережье. Удачное географическое расположение, развитая инфраструктура, качественный доступный сервис — все это делает отдых в затоке все более востребованным среди жителей Беларуси. Отдохнуть сюда едут семьи с детьми, веселые молодые компании, пожилые семейные пары — для всех категорий туристов здесь найдутся достойные развлечения и соответствующее обслуживание.
Пляжный отдых
Отдых в Затоке 2020, как и прежде, порадует теплым морем и оборудованными пляжами. Пляжная зона здесь расположена вдоль всей косы, поэтому все базы отдыха в Затоке расположены в первой, и единственной, береговой линии. Где бы вы не заселились, море будет на расстоянии «вытянутой руки».
Пляжи в Затоке неоднородные: широкие песчаные полосы изредка прерываются небольшими каместыми отрезками, но в целом везде вход в воду пологий, а само дно ровное. Для отдыха с детками такое море просто идеально.
Лучший отдых для детей: Лиманский район
Приобретая туры в Затоку 2020 для отдыха с детьми, обратите внимание на Лиманский район. Пляжи здесь широкие (более 150 м.): здесь никогда не бывает тесно. Чистый, без камней и мусора, с пологим входом в море, он оборудован аттракционами, местами для отдыха, торговыми точками. От базы отдыха к морю дорога ведет через зеленую аллею.
Солнечный район для спокойного отдыха
Если вы стремитесь к спокойному отдыху в нешумной обстановке, приобретайте туры в Затоку в Солнечный район. Пляжи здесь небольшие, но хорошо благоустроенные. Единственный минус отдыха в этом респектабельном районе — слегка завышенные цены на проживание и услуги.
Куда едет молодежь: Центральный район
Центральный пляж — небольшой, шумный, переполненный туристами и торговцами. Рядом — круглосуточные бары и кафе, торговые зоны, парк отдыха. Именно здесь сосредоточено разнообразие активных развлечений. Если вы едите не просто лежать на пляже, а провести время максимально активно, «Валерия Тур» рекомендует туры в затоку из Минска с проживанием в Центральном районе
Проживание в Затоке
Цена на отдых в Затоке зависит от уровня, который предлагает база отдыха. По вашему запросу «Валерия Тур» подберет комплекс с допуслугами на территории:
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рестораны, кафе и круглосуточные бары;
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тренажерные залы, массажные кабинеты, солярий;
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баня и сауна, бассейн;
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детские комнаты и аниматоры.
Досуг и развлечения
Отправляясь на отдых в Затоке из Минска, будьте уверены: здесь вам предложат сервис на достойном уровне. Кроме пассивного пляжного отдыха туристам доступны морские прогулки, рыбалка, дайвинг, аттракционы на любой вкус.
Турагентство «Виктория Тур» подберет для вас оптимальный отдых в Затоке из Минска. Достаточно связаться с нашими менеджерами, и мы предложим массу интересных вариантов, которые удовлетворят все ваши запросы.