Використання системних фунгіцидів

Кліматичні зміни останніх років призвели до небувалого зростання грибкових уражень сільськогосподарських культур. Боротися з численними грибковими ураженнями рослин (гнилі, борошниста роса, пероноспороз, плямистість листя та ін.) допомагають системні фунгіциди.

На відміну від контактних протигрибкових препаратів, що майже не всмоктуються в листя, системні фунгіциди перерозподіляються по всій рослині, забезпечуючи потужний захист від уражень на глибинному рівні. Препарати цього типу здатні не тільки захищати культуру від грибків, але на ранніх стадіях зараження надають лікувальну дію.

Вже через 2 години після обробки рослин системним фунгіцидом ні дощ, ні зрошувальні заходи не можуть знизити ефективність препарату, при цьому захист буде здійснюватися протягом кількох тижнів після нанесення.

Всім добре відома здатність патогенів адаптуватися до негативних впливів. На жаль, небезпечні для рослин грибки дуже швидко виробляють стійкість до спеціальних препаратів, через що ефективність їх використання істотно знижується. Дослідники радять застосовувати протигрибкові засоби системної дії не більше 2 разів протягом сезону, щоб не дати патогенам можливості пристосуватися до препарату. Якщо ж обставини змушують боротися з грибками частіше, доведеться застосовувати контактні склади, або системні засоби іншого хімічного складу.

Стратегія боротьби з грибками

На кшталт шкідникам сільськогосподарських культур, грибки виробляють стійкість до фунгіцидів, створених на основі препарату однієї групи. Щоб «заплутати супротивника», рекомендується:

• чергувати препарати зовнішньої та проникливої дії;

• використовувати склади на основі різних хімічних груп;

• докладати всіх зусиль для зміцнення рослин, використовуючи органіку та сульфат амонію **.

Недорогий та ефективний сульфат амонію дозволяє забезпечити нормалізацію обмінних процесів, підвищити стійкість рослин до різних несприятливих факторів – посухи, холоду, хвороб. Препарат сприяє швидкому зростанню та бурхливому плодоношенню. Є монодобривом, тому необхідно додатково використовувати комплексні добавки та органіку.

Як використовувати фунгіциди

Основні правила застосування протигрибкових засобів:

1. Нанесення препарату потрібно здійснювати за відсутності прямих сонячних променів та сильного вітру – коли небо затягнуло хмарами, або рано вранці чи пізно ввечері. Стежити за прогнозом погоди: якщо після обприскування навіть через 4-5 годин пройде невеликий дощ, ефективність багатьох фунгіцидів може бути істотно знижена.

2. Протигрибкові препарати системної дії добре вбираються не тільки в листя рослин, а й в шкіру людини, тому при обприскуванні необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.

3. Прагніть, щоб склад потрапляв на рослинність, а не на грунт.

4. Не можна застосовувати системні препарати на рослинах, у яких їстівними є стебла та листя. Черешню, вишню, смородину та суницю можна обробляти тільки до початку цвітіння.