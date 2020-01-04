Преимущества обращения в компанию "Справка Информ"

Обращение граждан в различные агентства и учреждения довольно часто заканчиваются сломленным настроением. Основными причинами этого являются долгие очереди и бюрократические процедуры. Но на информационном портале spravkainform.com.uaвы можете легко заказать справку о несудимости, например, или подать заявление на визу, поставить апостиль на необходимые документы и даже забронировать билеты.

Чтобы получить консультационную поддержку, пользователь просто должен заполнить онлайн-заявку или запросить обратный вызов. Все обращения граждан обрабатываются операторами, как можно скорее. Оплата предоставляемых услуг может производиться через популярные платёжные системы.

Можно выделить следующие ключевые преимущества данного справочного агентства:

скорость получения справки;

широкий спектр услуг;

регистрация, без простоя в очереди.

При подаче заявления на краткосрочную или долгосрочную визу для поездки в зарубежье, большая часть сопроводительной документации должна быть переведена.

Компания spravkainform переводит любой текстовый документ, а также предоставляет услуги нотариуса и легализации в консульстве. Вы можете запросить апостиль, если это необходимо.

Страховые услуги очень популярны в Украине, из которых наиболее актуальными являются:

ОСАГО;

международная зелёная карта;

медицинская страховка для туристов;

страхование иностранцев, посещающих Украину.

Следует сказать, что медицинские полисы полностью оправдывают инвестиции, поскольку болезнь или несчастный случай будут покрываться страховым фондом.

Наиболее востребованным документом является справка о несудимости. Благодаря порталу spravkainform.com.ua, вы можете оформить заказ онлайн, независимо от города, в котором зарегистрированы. Чтобы получить справку, вам нужно отсканировать свой паспорт со всеми заполненными страницами и отправить его по электронной почте.

Запросы обрабатываются в течение нескольких минут, после чего пользователь выбирает период, за который он хочет получить ответ, и оплачивает соответствующий тариф за предоставленную услугу. Компания гарантирует исполнение заявки строго в срок и не устанавливает срок давности для выданного документа. Предоставляемая справка соответствует всем правилам и содержит необходимую информацию об отсутствии судимости в текущем периоде.