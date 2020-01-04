Как избавиться от долгов законным путем

Сегодня многие россияне имеют большие долги перед банковскими организациями. Многие лишаются средств к существованию, так как отдают всю зарплату на списание задолженностей, что приводит к увеличению долгов, в силу того, что жить на что-то надо.

Некоторые вынуждены часто беседовать с коллекторами, которые напрягают людей и практически, доводят их до сумасшествия. Другие идут в суд и пытаются объявить себя банкротом.

Не следует паниковать, а нужно обратиться на сайт fcbg.ru, где опытные юристы подскажут, как избавиться от долговых обязательств законным путем.

Какие существуют возможности избавиться от долгов

Предлагаются несколько способов, чтобы освободиться от задолженностей.

1. Реструктуризация

Она может быть применена двумя способами:

·через банк;

·через суд.

В первом варианте предусматривается подача всех документов по задолженностям в банк, которые подтвердят, что присутствуют финансовые трудности для погашений долговых обязательств. Если кредитная история чиста и не представляет сложностей, то банковская организация может предоставить такие условия, но не освободить от полного погашения:

·банк может уменьшить ежемесячный платеж, но срок действия кредита увеличится;

·предоставить отсрочку на определенное время, но долг может возрасти за счет этого.

Что касается обращения в суд, то здесь немного лучше условия с задолженностями. Обращаться следует в Арбитражный суд, где подается заявление о банкротстве. Нельзя рассчитывать, что суд сделает заемщика банкротом, если он сам на этом не будет настаивать.

Он просто предложит реструктуризацию, которая будет выгодна. Как это может выглядеть:

·задолженность будет погашаться без процентов и пени;

·банк дает срок, в течение 3-х лет долг должен быть погашен. Здесь выгодно банку;

·если суд сочтет нужным, то долг может быть снижен и останется погасить его на 70-80%.

Загвоздка данного способа реструктуризации заключается в том, что после данной процедуры воспользоваться ей можно только по истечению 8 лет.

Помимо этих способ по избавлению от долгов на законном основании существуют и другие, например:

·рефинансирование;

·предусмотренные государственные программы и пр.

чтобы быть грамотным в данной области, безусловно, лучшим вариантом станет обращение к профессиональным специалистам.