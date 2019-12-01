Какие бывают автозапчасти

Сегодня автомобили есть, практически, в каждой семье. Рано или поздно их владельцам приходится сталкиваться с покупкой запчастей. Ведь неисправное авто приходится восстанавливать.

Автомобильный рынок предлагает большой ассортимент необходимых деталей и механических узлов для транспортных средств любых марок и модификаций.

Как правило, большее предпочтение отдается приобретению оригинальным запчастям. Ярким тому примером является сайт запчасти Опель в Запорожье.

Однако наряду с оригинальными запчастями, некоторые владельцы отдают предпочтения в пользу не только оригинальных запчастей в силу их высокой стоимости.

Ведь многие производители занимаются производством аналогов разных деталей и механизмов.

Условная классификация запчастей

Есть ряд причин, которые позволяют классифицировать запасные части для транспортных средств. Условно их можно назвать заводскими, оригинальными, аналоговыми.

1. Заводские запчасти

Как правило, заводскими запчастями называются те детали и элементы, которые изготавливаются непосредственно на заводе-изготовителе самого транспортного средства. Происходит это таким образом. Производитель автомобиля большую часть деталей отправляет других авто, большую же часть оставляет себе под собственным брендом. Такие запчасти могут предлагаться к продаже, как оптовыми партиями, так и быть в розничной продаже.

2. Оригинальные запчасти

Данная продукция исполняется по договору, заключенному между концерном и самим производителем транспортного средства. За счет того, что к таким запчастям предъявляются высокие требования, то и качество их всегда на высшем уровне, как и стоимость.

3. Аналоговые запчасти

Изготавливаются совершенно другими заводами, которые не имеют к заводу-изготовителю никакого отношения. Однако нельзя сказать, что такие запчасти низкого качества. Они изготавливаются на современном оборудовании известных компаний, которые имеют высокий рейтинг по выпуску тех либо иных запчастей. Кроме того, вся продукция имеет сертификат качества.

В случае нехватки денежных средств на приобретение оригинальных запчастей, аналоговая продукция может быть доступна. Только в таком случае, у продавца необходимо требовать все нужные документы на продажу запчастей данного плана.