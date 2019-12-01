Неизвлекаемые ключи электронной подписи

До недавнего времени власти нашей страны не внедряли технологию, которая обеспечивала возможность удаленного получения электронной подписи, что было связано с проблемами безопасности.

В ближайшее время планируется ввести возможность удалённой выдачи электронной подписи. Благодаря инновационной технологии, физические и юридические лица имеют возможность подписывать различные типы документов с помощью цифровой подписи. Проект стартовал в ноябре 2019 года. Вероятно, система будет тестироваться в течение 2 лет. Согласно постановлению правительства, цифровая подпись разрешает транзакции на электронных платформах, например, при организации сделок. Помимо того, технология актуальна как для заключения договоров купли-продажи недвижимости, так и для ряда других отраслей. Документация в настоящее время подписывается руководителями соответствующих ведомств.

Цифровая подпись - это инновационный инструмент, с помощью которого можно установить авторство электронного документа. В РФ предусмотрены три разновидности рассматриваемой подписи, - например, квалифицированная усиленная, что позволяет подписывать юридически значимые документы. В рамках пробного периода, продлённого на 24 месяца, планируется проверить возможности этой конкретной подписи. Вы должны связаться с сертифицированным центром для расширенной для её получения.

Около 400 из этих организаций имеют лицензии Министерства связи РФ. Для использования такой подписи необходимо установить программное обеспечение с подключением специальной флешки, также именуемой токеном. Как говорят некоторые компетентные эксперты, в настоящее время гораздо важнее использовать неизвлекаемые ключи электронной подписи с криптографической защитой, обеспечивающей высочайший уровень безопасности.

В рамках тестирования данного проекта частные лица, представители бизнеса и уполномоченные учреждения смогут удаленно оформлять различные документы. Речь идёт о заключении договоров, получении банковских гарантий, совершении онлайн-аукционов, покупке и продаже недвижимости. Основными участниками таких проектов являются ЦБ, Минфин, экономики и развития, а также различные правительственные ведомства, которые выполняют основные функции надзора и управления проектом.