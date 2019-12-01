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Отличия трактора от бульдозера
Сегодня предлагается большой ассортимент самоходной техники. На сайте https://www.ch-tz.org/traktor-dt-75.html можно выбрать и приобрести трактор, бульдозер для различных целей эксплуатации.
Чем отличается трактор от бульдозера
Трактор и бульдозер относятся к специальной технике. Отличаться они могут в зависимости от конструктивных особенностях и целей использования.
Посредством трактора выполняются следующие задачи:
·трактор способен пахать различные виды грунтов включая целину;
·при его помощи легко осуществляется подготовка почвы перед посадкой культур, т.е., боронование почвы – это заслуга трактора.
Помимо этих двух важных задач, трактор можно использовать для посадки клубневых и семенных культур, окучивания грядок, уборку сорняков, опрыскивание полей от вредителей и пр.
Тракторы передвигаются посредством колес, бульдозеры оснащаются гусеницами. В их функции входят следующие задачи:
·бурение скважин;
·подготовка траншей и котлованов на строительных площадках;
·устранение корней деревьев и выкорчевка пней;
·отличная возможность очищения уборки поваленных деревьев с территорий;
·устранение старых дорожных покрытий и пр.