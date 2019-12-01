Отличия трактора от бульдозера

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Чем отличается трактор от бульдозера

Трактор и бульдозер относятся к специальной технике. Отличаться они могут в зависимости от конструктивных особенностях и целей использования.

Посредством трактора выполняются следующие задачи:

·трактор способен пахать различные виды грунтов включая целину;

·при его помощи легко осуществляется подготовка почвы перед посадкой культур, т.е., боронование почвы – это заслуга трактора.

Помимо этих двух важных задач, трактор можно использовать для посадки клубневых и семенных культур, окучивания грядок, уборку сорняков, опрыскивание полей от вредителей и пр.

Тракторы передвигаются посредством колес, бульдозеры оснащаются гусеницами. В их функции входят следующие задачи:

·бурение скважин;

·подготовка траншей и котлованов на строительных площадках;

·устранение корней деревьев и выкорчевка пней;

·отличная возможность очищения уборки поваленных деревьев с территорий;

·устранение старых дорожных покрытий и пр.