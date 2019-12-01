Террасная доска: выбор и применение

Применение природных материалов для обустройства дачи не является чем-то необычным. Для мощеных дорожек уже на протяжении многих лет использовались натуральный камень, мрамор, подверженные различным воздействиям окружающей среды. В настоящее время для этой цели всё чаще используется террасная доска.

Передовые технологии значительно увеличили прочность и долговечность покрытий данного типа, сохраняя при этом их оригинальность и цвет.

Применение декинга даёт возможность ландшафтным дизайнерам значительно разнообразить варианты застройки прилегающей зоны к жилищу, а также дает возможность создавать уникальные композиции в одном месте.

При выборе подходящей доски для террасы сначала нужно чётко определить область использования. Будь то подиум бассейна или пол беседки, дорожка парка или пол террасы, - все зависит от того, какой тип покрытия следует использовать. Особенно важны климатические особенности региона и интенсивность нагрузки на покрытие.

Качество декинга (можете прочитать описание тут) также можно определить, тщательно изучив внешний вид продукта. Если в сечении есть посторонние включения или поверхность доски похожа на волну, лучше отказаться от приобретения этого материала.

Основная область использования доски данного типа происходит от её названия. Однако в дополнение к этому, она нашла обширное применение в других областях. Декинг покрывает подиумы вокруг бассейнов, садовые дорожки (как было указано выше), а также детские площадки и прочие. Иногда используются и как наружное настенное покрытие.

Отдельно стоит отметить область применения - обустройство причалов и частных пилястр, установка гидропарковых зон и лодочных станций.

Кроме того, стоит перечислить и недостатки террасной доски. В первую очередь - это необходимость регулярного проведения антисептической и гидрофобной обработки. Также - этот тип декинга стоит довольно дорого в современной продаже.

В любом случае постарайтесь совершать покупки в проверенных местах, где предоставляют гарантию на товар.