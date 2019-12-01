Как выбрать портативный газоанализатор

Одна из главных проблем в современной жизни - утечка газа. И чтобы предотвратить это, есть различные виды приборов для измерения уровня газа в комнате. Одним из самых популярных является портативный газоанализатор.

Существует несколько видов различных модификаций этого прибора. Какой из них вам подходит, вам нужно решить исходя из поставленной задачи. Наиболее популярными в повседневной жизни являются одноканальные анализаторы.

Одним из наиболее популярных моделей, подходящих для домашнего использования, является газоанализатор канального типа. Его основными преимуществами являются использование на небольших плоскостях в домашних условиях.

Одноканальный газоанализатор очень удобен, при проверке утечек в многоэтажных зданиях, поскольку он занимает мало места, что является очень положительным качеством. Помимо того, это устройство имеет только одна кнопка, которая контролирует его работу. Это преимущество чрезвычайно удобно и экономит время, при утечках газа.

Есть также многоканальные газоанализаторы. Они чаще всего используются на промышленных предприятиях, фабриках и в ресторанах.

Многоканальные газоанализаторы удобны тем, что имеют различные варианты определения содержания кислорода, топливного газа, сероводорода, оксида углерода. Они имеют большой расход энергии аккумулятора и скорость зарядки аккумулятора очень высока.

Помимо того, данный тип газоанализатора оснащён специальным модулем, что позволяет быстрее отлаживать устройство, определять содержание вредных веществ в кислороде. Не менее важным преимуществом этих приборов является тот факт, что они очень компактны и занимают очень мало места, поэтому они могут поместиться даже в кармане.

Самое важное, при покупке газоанализатора, - это определить концентрацию газа в кислороде. Эти устройства сразу определяют это и сообщают сразу после получения положительного результата. Они также очень актуальны для подвалов.

Основными преимуществами газоанализаторов от www.inkram.ru являются следующее:

ударопрочность;

легкий вес;

малые габариты;

доступные цены.

Поэтому, учитывая все вышеперечисленные факты и разновидности портативных газоанализаторов, вы можете сделать выбор.

Вы всегда должны обращать внимание не только на стоимость, но и на особенности, которые будет использовать прибор. В будущем это будет играть значительную роль в затратах времени, при проверке утечек газов в помещениях.