Важность страхования жизни и здоровья

Страхование жизни и здоровья — один из самых популярных видов страхования. Оно позволяет избежать многочисленных рисков и проблем, а также с ним вы с решимостью будете переносить все невзгоды. Помимо основной цели — можно обеспечить стабильное существование своим близким, накопить на отдых, на незапланированные траты и на прибавку к пенсии. Существует большое количество видов, и еще больше разнообразных условий договоров.

Подбирайте полис с его условиями под себя, учитывайте риски. В наличии есть огромное количество компаний, имеющих недостатки и преимущества, различный спектр услуг, но лучшая компания по страхованию жизни по ссылке https://www.ingos.ru/health_life/ предлагает большое количество страховых продуктов для частных и корпоративных лиц, оформление полиса онлайн, удобную консультацию, а также рассчитывающий стоимость полиса калькулятор.

Виды полисов

Существуют следующие виды страхования:

Рисковое. Основным риском является смерть, при необходимости добавляются и другие. Размер взносов человек определяет сам, от них зависит сумма, которую получат указанные в договоре люди;

Накопительное. При этом виде прибавляются накопления. Определите риски, и накопите деньги на будущее. В сравнении с инвестиционным видом это менее прибыльно, но зато безопаснее;

Добровольное пенсионное. Оно схоже с накопительным, только прибавку вы получаете к своей пенсии. Доступны несколько вариантов:

Пожизненная пенсия. Необходимо выбрать период, с которого вы начнете получать пенсию. Если с вами что-то случится, то деньги продолжать получать указанные вами лица; Срочная пенсия. Указывается период, на протяжении которого вы будете получать начисления.

Инвестиционное. Совершайте инвестиции, которыми будет распоряжаться компания. Присутствует гарантийная и инвестиционная часть. Первая в любом случае принесет тебе выгоду, а вот польза второй зависит от ситуации на рынке, а также от выбранной компании. Вам решать — рисковать, и получать большую выгоду, или отдать предпочтение более надёжным решениям.

При заключении договора обратите внимание на:

срок договора;

сумму страховых взносов;

периодичность их уплаты;

распределение инвестиционной и гарантийной части;

перечень исключений;

основания для отказа в выплате;

условия досрочного расторжения.

Ставка страхования от несчастных случаев зависит от большого количества факторов, благо некоторые компании позаботились о клиентах, и добавили на свои сайты специальные калькуляторы, высчитывающие стоимость.

Внимательно выбирайте страховую фирму, обращайте внимание на дату основания, отзывы, оценки и проверяйте лицензии. Также важно досконально изучать договор, задавайте вопросы и привлекайте постороннюю помощь при необходимости.