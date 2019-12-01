Где взять кредит с плохой КИ и просрочками без проблем?

Срочный кредит с плохой кредитной историей и открытыми просрочками без отказа может понадобиться многим в нашей стране, учитывая нынешнее финансовое положение. Однако, получить такую услугу задача не из легких. Банковские учреждения очень редко идут на подобные риски и дарят второй шанс клиенту. Если КИ запятнана, то взять потребительский кредит в банке, скорее всего, не удастся. Чтобы действительно получить эффективную помощь от финансовых структур и взять кредит с плохой кредитной историей срочно, нужно обращаться в МФО. Подобные сервисы более лояльны к плательщикам, не требуют сбора огромного количества бумаг и дают возможность взять кредит онлайн на карту за 10 минут.

Сотрудничество с МФО – в чем заключается?

Получить финансирование от микрокредиторов проще чем от банковских организаций. Демократичное отношение к потребителю объясняется тем, что кредит с плохой КИ и открытыми просрочками дается под больший процент, который может предложить банк, на менее продолжительный срок и в не особо крупных размерах.

Чтобы оформить кредит с плохой кредитной историей и просрочками необходимо:

Определиться с сервисом, с которым вы готовы сотрудничать;

Тщательно изучить о нем информацию на официальном ресурсе и на форумах, читая отзывы от предыдущих плательщиков;

Пройти регистрацию в личном кабинете, где указать полное имя, номер серии паспорта, идентификационный код, телефон и данные карты любого украинского банка;

Внести информацию по сумме заема и сроках погашения;

Подтвердить запрос;

Ждать ответа от менеджера компании.

Некоторые МФО перезванивают клиентам для уточнения предоставленной им информации. Если заявка оформлена корректно, кредит без проблем с плохой кредитной историей и действующими просрочками можно получить в течение нескольких минут.

Внимательно читайте условия, прежде чем оформлять заявку. Помните, что несете полную ответственность за погашение заема. Старайтесь вовремя делать платежи, чтобы не провоцировать образования штрафов и пени. Если не уверены, что всегда будет возможность вносить плату своевременно, ищите МФО, готовое предоставить услугу пролонгации. Однако о задержках все авно нужно предупреждать заранее сотрудников компании.

Получить кредит на карту с плохой кредитной историей и открытыми просрочками: преимущества

Онлайн оформление заявок;

Круглосуточная обработка запросов;

Отсутствие необходимости в предоставлении поручителей, залогов, справок с места работы, справок о доходах и прочих документах, подтверждающих платежеспособность;

Возможность получить финансирование безработным, неофициально трудоустроенным, людям с проблемной КИ, просроченными платежами;

Ответ по запросу следует не позже чем через полчаса после оформления запроса на финансирование.

Займ в Майкредит – почему нам стоит доверять

Всего несколько лет сервис функционирует на рынке. И даже за небольшой промежуток времени, компания успела обзавестись большой клиентской базой, доверием потребителей и многочисленными положительными рекомендациями и отзывами. Если вы обращаетесь в Майкредит впервые, то можете рассчитывать на заем в размере от 6000грн, для постоянников эта сумма постепенно увеличивается. Мы не требуем от человека сбора ненужных бумаг, все что требуется для получения быстрого финансирования – хороший интернет, паспорт и код под рукой, а также открытый счет в каком угодно украинском банке. Мы готовы предоставить помощь каждому совершеннолетнему гражданину Украины с действующим паспортом.