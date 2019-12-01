Критерии выбора плавательных мужских шорт

Для отдыха или занятиями спортом предусматривается специальная одежда, которая создает удобства в ношении. Особое внимание уделяется вещам, которые необходимы для плавания.

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Почему шорты удобнее по сравнению с плавками для купания

Многие помнят моду на обтягивающие плавки, которыми мужчины пользовались для плавания. Они сильно облегали части тела, что нарушало циркуляцию крови в области малого таза.

Шорты стали пользоваться популярностью, именно, по той причине, что они не облегают, не стягивают органы малого таза, чем предоставляют нормальную циркуляцию крови в паховой зоне тела мужчины.

Сегодня такие изделия пользуются спросом не только для плавания, но, например, для занятий серфингом.

Какие виды мужских шорт бывают

При выборе плавательных шорт необходимо определиться, для каких именно, целей они будут использоваться. Будет ли это плавание или просто для занятий активными видами отдыха.

Дело в том, что шорты выполняются с некоторыми нюансами. Например, если изделия подбираются только для плавания в бассейне, то они не должны быть длинными. Удлиненные модели станут хорошим вариантом для активного отдыха, например, для игры на пляже в волейбол, футбол, фрисби.

Есть модели шорт, которые имеют карманы, они могут застегиваться посредством молнии. Такие удобные элементы на изделиях позволяют носить их, именно, у воды, так как ценные вещи всегда будут в сохранности.

Безусловно, расцветка изделий так же играет немаловажную роль при выборе. Если мужчина уже в солидном возрасте, то лучшим вариантом станут шорты однотонные, причем, чтобы тон был не броским.

Молодые люди любят экспериментировать, потому цветные изделия станут отличным вариантом изделий, которые смогут выразить вкус молодого парня.

Нельзя забывать и об оттенке собственных кожных покровов. Если они имеют бледный оттенок, то шорты в слабых пастельных тонах не очень хорошо будет смотреться. Здесь правильным решением станут изделия более яркие с разнообразными рисунками.

Если же кожа более смуглая, то здесь, как раз подойдут светлые оттенки, к тому же после купания они быстро высыхают.