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Преимущества сдачи цветного металлолома
Металлический лом представляет собой изделия, которые уже выполнили свои
основные и гарантированные функции и больше в данном качестве не представляет
ценности.
Приём цветных металлов совершается в специально созданные пункты приема или предлагаются услуги крупных организаций. Согласно законодательству заниматься таким родом деятельности могут только компании, которым выдана специальная лицензия.
Часто сдача металлолома цветного выполняется с целью получения денежных средств, а не с заботой об окружающей среде. Однако, как говориться, одно другому не мешает. Некоторые люди на этом неплохо зарабатывают, чем и обеспечивают свое существование.
Какие металлы относятся к цветным
Известно уже давно, что именно, лом цветных металлов ценится высоко. К ним относятся:
· алюминий и медь;
· латунь и свинец;
· хром и цинк.
Цветные металлы можно обнаружить и в домашних условиях, так как большинство бытовых приборов и деталей для них, изготавливаются с использованием цветных металлов.
Если приборы выходят из строя, то не следует торопиться выбрасывать их. Прежде нужно разобрать, отделить элементы из цветных металлов и сдать в приемный пункт. На этом можно хорошо подзаработать.
Принимается металлом не только цветных металлов, но и черных. К ним относятся металлические изделия из чугуна или нержавеющей стали. После их вторичной переработки изготавливаются другие изделия уже с новыми техническими характеристиками.
Несмотря на то, какой бы лом не сдавался. В этом просматриваются существенные преимущества. В частности:
· возможность сохранения полезных ископаемых и рациональное использование природных ресурсов;
· уменьшается вероятность загрязнения окружающей среды, так как отходы металлических изделий не засоряют свалки;
· денежные средства существенно экономятся, так как добыча полезных ископаемых сопряжена с высокими затратами, а вторичная переработка сырья не требует больших вложений.
Безусловно, сдача обоих видов металлолома имеет свои финансовые тонкости. Цветные металлы стоят дороже по сравнению с черным металлоломом. Однако, как правило, масштабность первого варианта ограничена по сравнению с черным металлическим ломом.