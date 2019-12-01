Пешая прогулка по Парижу

Париж – привлекательный город для туристов, в котором располагается множество музеев, парков, соборов и магазинов.

Учитывая все многообразие достопримечательностей и развлечений, кажется, что на изучение города не хватит и года. На самом деле пешая экскурсия по Парижу не займет много времени. Если четко придерживаться заранее составленного плана, то на обход наиболее привлекательных мест уйдет не более 1 дня. Особенно большим спросом у гостей пользуются ГИД услуги экскурсии в Париже Лувр - один из крупнейших и самых посещаемых музеев мира.

Итак, есть один увлекательный маршрут, протяженность которого составляет 12 км. Его можно преодолеть не спешным шагом, и увидеть такие интересные места как:

Триумфальная арка;

Елисейские поля;

Опера Гарнье;

Лувр;

центр Помпиду;

Нотр-Дам-де-Пари;

Дом инвалидов;

Мост Александра III.

Триумфальная арка

Начало пути лучше начать с посещения этого интересного места, с вершины которого открывается красивая панорама Парижа. Хоть высота арки и не большая, но все же можно подробно рассмотреть дома, протяженность улиц, укромные места города – в общем, все как на ладони.

Елисейские поля

От Триумфальной арки дорога идет по длинному проспекту до Елисейских полей. Здесь постоянно находится большое скопление людей, которых привлекает выступление артистов, разнообразные шоу-развлечения и другие виды досуга. Например, в театральном зале Гарнье можно насладиться прекрасной и мелодичной оперной музыкой, а в Лувре увидеть интересные ценные вещи, имеющие историческую значимость, одной из которых является известная картина Леонардо да Винчи – Мона Лиза.

Центр Помпиду

Ярко выражен на фоне архитектура Парижа искусствоведческий музей Помпиду. Здание выглядит необычно, словно вывернутым наружу – лестницы, лестницы, трубы, ведущие конструкции выдвинуты наружу. Регулярно в музее проводятся выставки изобразительного искусства.

Нотр-Дам-де-Пари

Собор находится на небольшом островке под названием Ситэ. Согласно некоторым историческим сведениям, именно здесь поселились первые парижане. В святыне представлена археологическая экспозиция, по которой можно узнать об истории становления города. Весной 2019 он сильно пострадал – крыша и шпиль обрушились, несмотря на сохранность каркаса здания.

Дом инвалидов

Выглядит в виде военного бастиона, в котором проживают французские ветераны. Многие туристы идут сюда только ради того чтобы посмотреть на захоронение Наполеона в мраморном саркофаге. Так же здесь есть музей, посвященный войнам Франции. Неподалеку от дома инвалидов находится известный мост Александра III. Прямо с этого места, удобно рассматривать прибрежные части города.

С одной стороны кажется необычным, что в зарубежной стране есть название архитектурного объекта, названного в честь русского царя, но понимаешь, что именно по его инициативе был заключен военно-политический союз между двумя странами. А завершить путешествие стоит походом к Эйфелевой башне, которая является главной достопримечательностью не только Парижа, но и всей Франции.