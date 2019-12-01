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10 правил создания успешного интернет-магазина
Интернет-магазины в последнее время все больше пользуются популярностью, благодаря своим преимуществам в отличие от обычных стационарных магазинов.
Но из-за большого количества конкурентов далеко не каждый магазин может похвастаться большими продажами и хорошим доходом. Однако ситуацию можно исправить, если вы воспользуетесь следующими рекомендациями.
Рекомендации по созданию успешного интернет-магазина:
- Выгодная стоимость. Цена для большинства покупателей является одним из ключевых факторов. И чем выгоднее у вас будет цена, тем больше покупок. Также большим плюсом станет бесплатная доставка.
- Если вы не будете заниматься маркетингом, то о вашем магазине так никто и не узнает. Уже на начальных этапах необходимо подобрать ключевые фразы для поискового продвижения сайта магазина. Также сюда стоит отнести рекламу в соцсетях и на тематических ресурсах, настройка контекстной рекламы, E-mail рассылка и прочие действия, необходимые для привлечения покупателей.
- Чем больше ассортимент, тем больше продаж. Отличным вариантом станет продажа продукции, которой нет у ваших конкурентов.
- Главный недостаток интернет-магазинов заключается в том, что продаваемый товар нельзя потрогать руками. Но частично этот минус можно исправить. Сделайте качественные фотографии продаваемого товара с разных ракурсов крупным планом. Сделайте описание к товару, подробную характеристику и видеообзор.
- На сайте магазина обязательно должен быть консультант, который всегда даст грамотную консультацию и поможет покупателю сделать правильный выбор. Очень важно чтобы консультация была оперативной. Ведь вряд ли покупатель захочет просидеть перед монитором компьютера несколько часов, чтобы получить ответ на свой вопрос. Также на сайте должны присутствовать контактные номера магазина.
- Стимулируйте интерес покупателей к последующим покупкам. В таких случаях отличный дают результат скидки на следующие покупки, дисконтные карты, система скидок для постоянных покупателей и различные акции и бонусы.
- Многие покупатели пользуются интернет-магазинами только с целью экономии времени, так как им некогда бегать по магазинам в поисках нужного товара. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы товар всегда был доставлен в обещанное время. Перед отправкой обязательно проверьте комплектацию товара. Если вы единожды подведете покупателей, вы их можете потерять навсегда. Что касается доставки, то чем больше способов доставки вы будете предоставлять покупателям, тем лучше.
- Предоставьте покупателям возможность выбора оплаты товара. Это могут быть электронные платежные системы, наличные курьеру или оплата банковской картой.
- На сайте магазина укажите необходимую информацию для покупателя. Это информация о доставке и ее сроках, способы оплаты, контактные данные.
- Проработайте форму заказа. Чем меньше полей для заполнения, тем лучше. Если в вашем магазине представлен большой ассортимент товаров, разбейте его на категории и сделайте строку поиска, чтобы покупатели не тратили много времени на поиски нужного товара. Также стоит сделать фильтр поиска по цене, популярности и прочим факторам.