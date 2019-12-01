10 правил создания успешного интернет-магазина

Интернет-магазины в последнее время все больше пользуются популярностью, благодаря своим преимуществам в отличие от обычных стационарных магазинов.

Но из-за большого количества конкурентов далеко не каждый магазин может похвастаться большими продажами и хорошим доходом. Однако ситуацию можно исправить, если вы воспользуетесь следующими рекомендациями.

Рекомендации по созданию успешного интернет-магазина: